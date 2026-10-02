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Cash vs Credit Card vs EMI: फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करते समय किस पेमेंट ऑप्शन का करें इस्तेमाल? कैश, क्रेडिट कार्ड और EMI में क्या रहेगा बेस्ट

महंगे सामान की खरीदारी के लिए EMI एक ऐसा विकल्प बन जाता है, जिसमें पूरी रकम एक साथ खर्च करने के बजाय उसे कई महीनों में बांटकर चुकाया जा सकता है. लेकिन, आपके लिए कौन सा पेमेंट मोड ज्यादा किफायती रहता है.

By: Kunal Mishra | Published: October 2, 2026 7:59:13 PM IST

Cash vs Credit Card vs EMI: फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करते समय किस पेमेंट ऑप्शन का करें इस्तेमाल? कैश, क्रेडिट कार्ड और EMI में क्या रहेगा बेस्ट


Cash vs Credit Card vs EMI: फेस्टिव सीजन आते ही बाजारों से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म तक हर जगह तरह-तरह के ऑफर्स, डिस्काउंट, कैशबैक और EMI स्कीम दिखाई देने लगती हैं. मोबाइल, टीवी, फ्रिज के साथ ही साथ लोग फर्नीचर आदि पर अलग-अलग डील देखते हैं. ऐसे में ग्राहक तरह-तरह के पेमेंट मोड्स का इस्तेमाल करते हैं. फेस्टिव सेल के दौरान कई लोग कैश या बैंक अकाउंट से सीधे भुगतान करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ ग्राहक क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करके रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक या डिस्काउंट का फायदा उठाते हैं.
महंगे सामान की खरीदारी के लिए EMI एक ऐसा विकल्प बन जाता है, जिसमें पूरी रकम एक साथ खर्च करने के बजाय उसे कई महीनों में बांटकर चुकाया जा सकता है. लेकिन, आपके लिए कौन सा पेमेंट मोड ज्यादा किफायती रहता है. 
 

क्या रहेगा पेमेंट करने का सही तरीका? 

ग्राहक अक्सर अलग-अलग पेमेंट मोड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें यह नहीं पता होता है कि वास्तव में उनके लिए कौन सा विकल्प ज्यादा किफायती माना जाता है. देखा जाए तो ऐसे में आप अगर कैश में पेमेंट या शॉपिंग करते हैं तो ऐसे में आपके पास पैसों के खर्च का पूरा हिसाब रहता है. हालांकि, अगर आपको एटीएम के चार्ज नहीं देने पड़ रहे तो कैश एक अच्छा विकल्प हे सकता है. वहीं, दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना भी एक सटीक ऑप्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि, इसमें आपको आकर्षक डिस्काउंट और कैशबैक भी मिल सकता है. 
 

क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखें

 
सिर्फ इसलिए महंगा सामान न खरीदें क्योंकि कार्ड लिमिट उपलब्ध है. खरीदारी से पहले देखें कि फेस्टिव ऑफर वास्तव में कितनी बचत दे रहा है. कार्ड का पूरा बिल समय पर चुकाने की क्षमता हो तभी बड़ी खरीदारी करें. केवल मिनिमम अमाउंट ड्यू चुकाकर बाकी रकम लंबे समय तक कैरी करने से बचें. कार्ड से मिलने वाले कैशबैक और रिवार्ड की वैल्यू समझें. 

Tags: Credit Card vs EMI
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