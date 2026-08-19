EPFO New Rule: नौकरी शुरू किए 1 महीना ही हुआ ? क्या मेडिकल इमरजेंसी में निकाल सकते हैं PF का पैसा? जानिए Form-31 का पूरा नियम

EPF Withdrawal Rules: पहले जहां, PF निकालने के लिए लोगों को ईपीएफो के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे. वहीं, अब इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया गया है. अब अगर आप पीएफ निकालते हैं तो इसके लिए आ घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अप्लाई कर सकते हैं. कुछ ही दिनों में आपके पीएफ का पैसा आपे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.

अक्सर कई लोगों के मन में यह विचार आता है कि अगर उन्होंने नौकरी शुरु की है और उसे केवल एक ही महीना हुआ है तो ऐसे में अगर उन्हें मेडिकल जरूरत के लिए पैसे चाहिए तो क्या वह अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

क्या मेडिकल इमरजेंसी के लिए निकाल सकेंगे फंड?

देखा जाए तो ज्यादातर विदड्रॉल के लिए अब मिनिमम मेंबरशिप की शर्त सिर्फ 12 महीने कर दी गई है, जबकि पहले यह समय 7 साल का था. हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी के मामले में विशेष छट दी गई है. अगर आपको बार-बार जरूरत पड़ रही है तो आप कई बार भी इसके लिए क्लेम कर सकते हैं. EPFO के मुताबिक किसी के इलाज में देरी न हो इसलिए मेडिकल इमरजेंसी फंड दे दिया जाता है. नए नियमों के तहत आप अपने फंड का कुल 75 फीसदी तक पैसे निकाल सकते हैं. बाकी 25% हिस्सा रिटायरमेंट के लिए अकाउंट में सुरक्षित रहता है.

क्या है Form-31 का नियम?

https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉगइन करना होगा. ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर क्लेम पर जाएं और फॉर्म-31, 19, 10C पर जाना होगा. दरअसल, PF से एडवांस विदड्रॉल के लिए EPFO का Form-31 भरना होता है. अगर आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी पीएफ से फंड निकालना चाहते हैं तो ऐसे में Form-31 को भरना जरूरी होगा. आप EPFO के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मेंबर लॉगिन से भर सकते हैं. इसे अप्लाई करने के लिए आपकोपर लॉगइन करना होगा. ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर क्लेम पर जाएं और फॉर्म-31, 19, 10C पर जाना होगा.