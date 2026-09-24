30 हजार की सैलरी में 30 लाख का घर खरीद सकते हैं या नहीं? कितनी होगी डाउनपेमेंट, जानें लोन और EMI का पूरा हिसाब

30K Salary Home Loan: अपना खुद का घर खरीदना ज्यादातर लोगों का बड़ा सपना होता है. खासकर नौकरीपेशा लोगों के लिए हर महीने किराया देने के बजाय अपने घर की EMI भरना एक आकर्षक विकल्प लग सकता है. अगर आप भी किराए पर रहते हैं और अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में इस लेख को जरूर पढ़ें.

जब मासिक सैलरी करीब 30 हजार रुपये हो और घर की कीमत 30 लाख रुपये हो, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इतनी आय में बैंक से होम लोन मिल सकता है? अगर लोन मिलता है तो कितने रुपये की EMI बनेगी और घर खरीदने के लिए अपनी जेब से कितनी रकम लगानी पड़ेगी? चलिए हम आपको इसकी पूरी गणित के बारे में समझाते हैं.

कितनी देनी होगी डाउनपेमेंट?

अगर आप 30 हजार रुपये की सैलरी में अपना घर लेना चाहते हैं और उसकी कीमत 30 लाख रुपये है तो आप ले सकते हैं. मान लीजिए आपकी आपने ज्यादा सैलरी नहीं बचाई है और आप अपने घर पर 90 फीसदी तक का लोन कराना चाहते हैं. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको इतना 90 फीसदी यानी 27 लाख तक का लोन मिल जाएगा. इसके बाद आपको 10 प्रतिशत की बची रकम को डाउनपेमेंट के तौर पर देना होगा. इसका मतलब आपको 3 लाख रुपये की डाउनपेमेंट देनी होगी.

लोन और EMI का क्या होगा हिसाब?

अगर आपने 3 लाख रुपये डाउनपेमेंट कर दी है तो ऐसे में आपको 27 लाख रुपये का होम लोन लेना होगा. यह लोन आपको 8.5 फीसदी से लेकर 10.5 फीसदी तक की सालाना ब्याज दर से मिल जाएगा. अब सवाल यह आता है कि इस लोन की ईएमआई कितनी जाएगी. मान लीजिए ₹27 लाख का होम लोन 8.5% सालाना ब्याज दर पर लिया जाता है और आपने 20 साल के लिए यह लोन लिया है तो ऐसे में EMI करीब 23,400 प्रति माह जाएगी. अगर आपकी मासिक सैलरी ₹30,000 है, तो ₹23,400 की EMI आपकी आय का लगभग 78% हो जाएगी. लोन की अवधि बढ़ाकर 25 साल करने पर EMI लगभग ₹21,700 प्रति माह के आसपास हो सकती है.

क्या 30000 की सैलरी में लेना चाहिए घर?