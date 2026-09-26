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एक FASTag, दो गाड़ियां! क्या दोनों कारों में चला सकते हैं एक ही टैग? टोल प्लाजा पर परेशान होने से पहले जानें NHAI के नियम

अगर दोनों कारें एक ही व्यक्ति के नाम पर हैं और FASTag का बैंक अकाउंट भी एक ही है, तो क्या टैग को एक कार से निकालकर दूसरी कार की विंडशील्ड पर लगाया जा सकता है? चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: September 26, 2026 2:56:49 PM IST

एक FASTag, दो गाड़ियां! क्या दोनों कारों में चला सकते हैं एक ही टैग? टोल प्लाजा पर परेशान होने से पहले जानें NHAI के नियम


FASTag Rules: आज के समय में FASTag के जरिए टोल प्लाजा पर भुगतान करना काफी सुविधाजनक हो चुका है. इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है. कार की विंडशील्ड पर लगा छोटा-सा FASTag टोल प्लाजा पर बिना कैश दिए अपने आप टोल राशि काट देता है. पहले के समय में लोगों को टोल पार करने के लिए कैश में पेमेंट करनी होती थी. ऐसे में जिन लोगों के घर में दो कारें हैं, उनके मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या एक ही FASTag को दोनों गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है?
अगर दोनों कारें एक ही व्यक्ति के नाम पर हैं और FASTag का बैंक अकाउंट भी एक ही है, तो क्या टैग को एक कार से निकालकर दूसरी कार की विंडशील्ड पर लगाया जा सकता है? चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में. 
 

क्या एक ही फास्टैग दो कारों में होगा इस्तेमाल?

अगर आपके पास दो कार हैं और आप एक ही फास्टैग से दोनों के टोल का भुगतान करना चाहते हैं तो ऐसे में यह संभव नहीं है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग के लिए ‘One Vehicle, One फास्टैग’ नियम लागू किया है. नियमों के मुताबिक आप एक फास्टैग से केवल एक ही वाहन को टोल प्लाजा पर पार कर सकते हैं.
NHAI की व्यवस्था का मकसद एक ही फास्टैग को कई वाहनों में इस्तेमाल करने की प्रथा को रोकना है. अगर आपके पास दो गाड़ियां हैं तो ऐसे में आपको दोनों के लिए अलग-अलग फास्टैग लेना होगा. फास्टैग को उसी वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से मैप किया जाता है जिस गाड़ी के लिए वो जारी हुआ है. 
 

एक ही फास्टैग इस्तेमाल करने पर क्या होगा? 

एक ही फास्टैग को इस्तेमाल करना आपके लिए समस्या का सबब बन सकता है. अगर एक ही फास्टोग को आप दो गाड़ियों पर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपके फास्टैग को टोल प्लाजा द्वारा ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है. कुछ मामलों मे टोल के अमाउंट से ज्यादा पैसों का भुगतान भी करना पड़ सकता है. इसलिए आपको हर गाड़ी के लिए अलग-अलग टोल लेने की जरूरत है.

Tags: FASTag Rules
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