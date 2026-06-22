क्या बाइक की तरह कार को भी ट्रेन से भेज सकते हैं? क्या होगी प्रकिया और कितना आएगा खर्च, जानें पूरी डिटेल

Car Transport By Train: कई बार लोगों को लंबा सफर करके एक शहर से दूसरे शहर कार से जाना होता है. ऐसे में कार चलाकर लोग जोखिम लेते हैं. यह ज्यादातर उन मामलों में होता है, जब आपको किसी दूसरे शहर में नौकरी लगी हो या फिर आपका ट्रांसफर हुआ हो. हालांकि, कुछ लोग पढ़ाई के लिए भी लंबी दूरी तय करके दूसरे शहर जाते हैं. अगर आप भी इन्हीं में से हैं तो कार को खुद ड्राइव करने के बजाय आप इसे ट्रेन से भी लेकर जा सकते हैं. जी हां, भारतीय रेलवे के जरिए भी कार को एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा सकता है.

जिस तरह रेलवे बाइक और स्कूटर की पार्सल बुकिंग की सुविधा देता है, उसी तरह कुछ निर्धारित ट्रेनों और रूट्स पर कार ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है. हालांकि, इसके लिए कुछ नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी होता है. आइए जानते हैं कि ट्रेन से कार भेजने की प्रक्रिया और उसमें आने वाले खर्च के बारे में.

क्या है बुकिंग की प्रक्रिया?

कार को ट्रेन से भेजने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे रेलवे स्टेशन देखने हैं, जहां ट्रांसपोर्टेशन और गंतव्य स्टेशन पर पार्सल उतारने की सुविधा हो. इसके बाद पार्सल ऑफिस में जाकर जरूरी दस्तावेज जमा करें. इसके बाद रेलवे अधिकारियों द्वारा कार का वजन और आकार चेक करने के साथ ही भेजने की दूरी देखी जाएगी, जिसके आधार पर किराया या खर्च बताया जाएगा. अब सभी तरह की औपचारिकताएं करने के बाद कार को लोड करके पार्सल कर दिया जाता है. इसके बाद आपको पार्सल उतारने के समय रेलवे की रिसीट दिखाकर पार्सल उतार रिसीव कर लेना है.

क्या लगेंगे दस्तावेज?

ट्रेन में कार को पार्सल करवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों को देने की जरूरत पड़ती है. इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस देना होता है. इसके अलावा आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), वैध इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) देने की जरूरत होती है. इसके अलावा आपको रेलवे पार्सल कार्यालय में एक ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद आप कार को ट्रेन के जरिए पार्सल के रूप में भेज सकते हैं.