समय पर नहीं भरा E Challan तो क्या आ सकता है कोर्ट का फरमान? जानें कैसे और कब भर सकते हैं अपना चालान

E challan filling process: अगर आप सड़क पर वाहन चलाते हैं तो ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है. कोई भी व्यक्ति अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो ऐसे में आपको चालान भरना पड़ सकता है. आज के समय में देश के अधिकांश शहरों में E-Challan सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. हाई-टेक कैमरों और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) सिस्टम के जरिए ट्रैफिक पुलिस डिजिटल निगरानी करती है. इससे नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जा सकता है. ऐसे में अगर आप सड़क पर गलती करते हैं या फिर किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो ऐसे में आपको ई-चालान जारी कर दिया जाएगा.

हालांकि, कई लोग ई-चालान जारी होने के बाद उसे लंबे समय तक नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, ऐसी स्थिति में क्या कोर्ट किसी तरह का एक्शन ले सकता है या नहीं. चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.

क्या कोर्ट ले सकती है एक्शन?

जी हां, अगर आप लंबे समय तक ई-चालान को नहीं भरते हैं या इसे नजरअंदाज करते हैं तो ऐसे में कोर्ट आपके ऊपर फरमान जारी कर सकती है. ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा आपपर एक्शन लिया जा सकता है. आमतौर पर ई-चालान भरने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है. इसके बाद भी अगर आपने समय पर चालान नहीं भरा तो 60 दिनों की अवधि के बाद ट्रैफिक पुलिस ऑन-स्पॉट चालान को भी अदालत में भेज सकती है. ऑन-द-स्पॉट चालान के मामले ये मैसेज मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. अगर आपने फिर भी अपना ई-चालान नहीं भरा तो ऐसे में वर्चुअल कोर्ट में पेशी भी की जा सकती है.

कैसे भरें ई-चालान?

अगर आप अपना ई-चालान भरना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले Echallan.parivahan.gov. पर जाना होगा. इतना करने के बाद आपको ‘चेक ऑनलाइन सेवाओं’ में जाकर ड्रॉप-डाउन मेनू से चेक चालान स्थिति का चुनाव करना है. अब आपको सभी जरूरी डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड डालना है. इसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक करें और ‘पे नाउ’ ऑप्शन को चुनें. अब इस ऑप्शन पर जाकर आप अपने ई-चालान का भुगतान आसानी से कर सकते हैं. ध्यान रखें कि समय रहते चालान भर देना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा.