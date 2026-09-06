Mutual Funds Investment: क्या 18 की उम्र से पहले बच्चे कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश? जानें कैसे खुलेगा खाता और क्या हैं नियम

Mutual Funds Investment: आज के समय में माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कम उम्र से ही निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं. बहुत से परिजनों ने बच्चों के लिए LIC पॉलिसी ले रखी होती है तो कुछ लोग बच्चों के लिए सुकन्या और PPF जैसी स्कीमों में पैसे लगाते हैं. यह स्कीमें बच्चों के काफी काम आती हैं, जोकि उनकी शादी से लेकर पढ़ाई तक में बेहद कारगर साबित होती हैं. ऐसे में कई माता-पिता के मन में सवाल आता है कि क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं?

अगर कर सकते हैं तो निवेश कौन करेगा, अकाउंट कैसे खुलेगा और बच्चे के 18 साल के होने के बाद इस निवेश का क्या होगा? चलिए जानते हैं क्या 18 साल से पहले बच्चे म्यूच्युअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं या नहीं.

क्या बच्चे Mutual Funds में निवेश कर सकते हैं?

जी हां, अगर बच्चा भारत के नागरिक हैं और वह 18 साल से कम उम्र के हैं तो ऐसे में वे Mutual Funds में निवेश कर सकते हैं. SEBI के नियमों के तहत वे Mutual Funds में खुद से निवेश नहीं करके माता-पिता या पैरेंट्स की मदद से निवेश कर सकते हैं. हालांकि, यह इनवेस्टमेंट बच्चे के नाम पर ही होगी, जो बाद में उसी को मिलेगी.

इस खाते में कोई ज्वॉइंट होल्डर नहीं होना चाहिए. खाता केवल नाबालिग के नाम पर ही खुलेगा. ग्राहक अगर म्यूचुअल फंड्स में SIP कर रहा है तो इसका भुगतान उसके माता-पिता या खुद के बैंक खाते से हो सकता है. इस म्यूचुअल फंड्स खाते के लिए किसी नॉमिनी का नाम भी जोड़ने का कोई नियम नहीं है.

कैसे खुलेगा बच्चे का अकाउंट?