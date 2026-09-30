Ration Card Rules: क्या परिवार के सदस्य अलग-अलग जगह से ले सकते हैं राशन? जानें सरकार का नियम और क्या है पूरी प्रक्रिया

Ration Card Rules: सरकार द्वारा चलाई जा रही राशन कार्ड की सुविधा आज के समय में बहुत से लोग ले रहे हैं. पात्र लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त में राशन दिया जाता है. देश में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिनके कुछ सदस्य गांव या अपने मूल शहर में रहते हैं, जबकि परिवार का कोई दूसरा सदस्य नौकरी करता है. इस तरह के परिवारों में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या एक ही राशन कार्ड से परिवार के अलग-अलग सदस्य अपनी-अपनी जगह से सरकारी राशन ले सकते हैं? क्या इसके लिए नया राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा या पुराने राशन कार्ड से ही काम चल जाएगा?

DFPD यानी Department of Food & Public Distribution ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी दी है कि अगर आपके परिवार के सदस्य अलग रहते हैं तो क्या वे अलग-अलग जगह से राशन ले सकते हैं या नहीं?

क्या अलग-अलग जगह से ले सकते हैं राशन?

DFPD के मुताबिक अगर आपके पास AAY या PHH राशन कार्ड है तो इसके लिए एक अलग प्रावधान है. दरअसल, इसका प्रावधान ONORC यानी One Nation One Ration Card के तहत किया गया है. इस नियम या प्रक्रिया के तहत अगर आपके परिवार के सदस्य अलग रहते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वे केवल एक ही दुकान से अपना राशन लें. वे अलग-अलग जगह या दुकान से राशन ले सकते हैं. AAY या PHH राशन कार्ड के पात्र लाभार्थी कहीं से भी राशन ले सकते हैं. केंद्र सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य NFSA के पात्र लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपनी पात्रता के अनुसार राशन लेने की सुविधा देना है.

अलग राशन कार्ड कौन नहीं बनवा सकता है?