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Success Story: 22 साल की उम्र में भारत आया अमेरिकी, एक आइडिया ने बदल दी जिंदगी, खड़ी कर दी करोड़ों की फूड चेन

California Burrito के फाउंडर बर्ट मुलर की कहानी, जिन्होंने भारत यात्रा के दौरान मिले आइडिया को 128 आउटलेट वाले सफल फूड बिजनेस में बदला.

By: Munna Verma | Published: August 9, 2026 10:50:16 AM IST

California Burrito Success Story: भारत में मिला बिजनेस का आइडिया
California Burrito Success Story: भारत में मिला बिजनेस का आइडिया


California Burrito Success Story: कभी-कभी एक छोटा-सा अनुभव भविष्य की पूरी दिशा बदल देता है. अमेरिकी उद्यमी बर्ट मुलर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. कॉलेज के दौरान भारत आए मुलर ने यहां एक ऐसा अनुभव देखा, जिसने उन्हें भारत में मैक्सिकन फूड का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित किया.

जयपुर में एक छात्र एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान मुलर और उनके दोस्तों ने अपने मेजबान परिवारों के लिए अपने-अपने देश का खाना बनाया. जहां अमेरिकी खाने को अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली, वहीं उनके मैक्सिकन दोस्त द्वारा तैयार टॉर्टिला, बीन्स और साल्सा को परिवार ने काफी पसंद किया. यहीं से मुलर के मन में भारत में मैक्सिकन फूड को नए अंदाज में पेश करने का विचार आया.

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22 साल की उम्र में छोड़ी सुरक्षित नौकरी

2011 में डिग्री पूरी करने के बाद मुलर पारंपरिक करियर चुनने के बजाय अपने बिजनेस आइडिया को आजमाना चाहते थे. अगले साल, महज 22 वर्ष की उम्र में वह अपने दो बचपन के दोस्तों के साथ भारत लौटे और बेंगलुरु में California Burrito की शुरुआत की.

शुरुआत में उनके इस विचार पर कई लोगों ने सवाल उठाए. इसके बावजूद मुलर ने दोस्तों और परिवार से पूंजी जुटाई और भारत में अपना पहला आउटलेट शुरू किया. पहला स्टोर उम्मीद से बेहतर चला और शुरुआती साल में ही करीब 5 लाख डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया. इस सफलता ने कंपनी को आगे विस्तार करने का हौसला दिया.

कोविड में बड़ा झटका, फिर तेजी से वापसी

California Burrito के सफर में हर दौर आसान नहीं रहा. कोविड-19 महामारी के दौरान कंपनी के 37 में से 19 रेस्टोरेंट बंद हो गए. हालांकि, लॉकडाउन के बाद बिजनेस ने दोबारा रफ्तार पकड़ी और 2021 के बाद कंपनी ने विस्तार पर जोर दिया. आज कंपनी बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, गुरुग्राम और चेन्नई जैसे शहरों में अपने रेस्टोरेंट संचालित करती है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने करीब 338 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया.

भारतीय स्वाद के मुताबिक बदला मेन्यू

California Burrito की सफलता का एक बड़ा कारण इसका स्थानीय बाजार को समझना रहा. मुलर ने भारत में पारंपरिक मैक्सिकन खाने की हूबहू नकल करने के बजाय भारतीय ग्राहकों की पसंद के अनुसार मेन्यू तैयार किया. कंपनी ने वेजिटेरियन विकल्पों पर विशेष ध्यान दिया. बुरिटो, टैको, नाचोस और राइस बाउल में चीज, बीन्स, चावल और मक्का जैसे परिचित फ्लेवर को शामिल किया गया. इससे भारतीय ग्राहकों के लिए मैक्सिकन फूड को समझना और अपनाना आसान हुआ.

एक आउटलेट से 128 रेस्टोरेंट तक का सफर

जिस बिजनेस की शुरुआत एक युवा अमेरिकी के भारत में मिले अनुभव से हुई थी, वह अब एक बड़े फूड ब्रांड में बदल चुका है. California Burrito की कहानी बताती है कि सही बाजार को समझकर, स्थानीय पसंद को अपनाकर और जोखिम लेने का साहस रखकर एक साधारण-सा आइडिया भी बड़े बिजनेस में बदला जा सकता है.

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Tags: Success story
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