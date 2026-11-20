CAIT India Wedding 2026 Report: देश में शादियों का सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ने वाली है. सोने-चांदी की खरीदारी से लेकर कपड़े, कैटरिंग, होटल, सजावट और फोटोग्राफी तक, शादी से जुड़े लगभग हर कारोबार को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है. कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने अनुमान लगाया है कि 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2026 के बीच देशभर में करीब 52 लाख शादियां हो सकता हैं. इन शादियों से लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने का संभावना है.

CAIT की रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी ने 25 राज्यों के 550 से ज्यादा ट्रेड एसोसिएशन और 300 से ज्यादा कारोबारी नेताओं से बातचीत के आधार पर यह अनुमान तैयार किया है.

पिछले साल के मुकाबले 15 फीसदी बढ़ सकता है कारोबार

CAIT के मुताबिक, साल 2025 के शादी सीजन में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था. इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. इसका मतलब है कि शादी से जुड़े कारोबार में करीब 15 फीसदी की सालाना वृद्धि हो सकती है. कुल अनुमानित कारोबार में 4.05 लाख करोड़ रुपये की हिस्सेदारी सामान और रिटेल सेक्टर की हो सकती है. वहीं, सर्विस सेक्टर से करीब 3.45 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है.

ज्वेलरी से लेकर कपड़ों तक, ये सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले होंगे

शादी के सीज़न में ज्वेलरी और कीमती धातुओं से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है. CAIT के मुताबिक, इस कैटेगरी से लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. इसके बाद कपड़े और गारमेंट्स हैं, जिनसे लगभग 90,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.

दूसरी बड़ी कैटेगरी का अनुमानित टर्नओवर इस तरह है:

गिफ्ट और शादी का सामान: 37,500 करोड़ रुपये

किराने का सामान और खाने की चीज़ें: 37,500 करोड़ रुपये

इलेक्ट्रॉनिक्स: 30,000 करोड़ रुपये

ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयां: 30,000 करोड़ रुपये

फर्नीचर और घरेलू सामान: 30,000 करोड़ रुपये

कैटरिंग, होटल और डेकोरेशन बिज़नेस को भी फ़ायदा होगा

शादी के इवेंट्स से जुड़े सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी रेवेन्यू पोटेंशियल है. कैटरिंग और फ़ूड सर्विसेज़ से लगभग 75,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. इस बीच, मैरिज वेन्यू, बैंक्वेट हॉल और होटल से 60,000 करोड़ रुपये की कमाई होने का अनुमान है.

इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग प्लानिंग से 37,500 करोड़ रुपये और फ्लोरल डेकोरेशन से 37,500 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है. ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट, और म्यूजिक और एंटरटेनमेंट से हर एक से 30,000 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है. फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ब्यूटी सर्विसेज़ से हर कैटेगरी में लगभग 22,500 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है.

1.25 करोड़ रुपये रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद

यह वेडिंग सीजन रोजगार के लिहाज से भी काफी अहम होने की उम्मीद है. CAIT का अनुमान है कि इससे लगभग 1.25 करोड़ रुपये टेम्पररी, सीजनल और पार्ट-टाइम रोजगार के मौके मिल सकते हैं. केटरिंग, डेकोरेशन, होटल, फोटोग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन और इवेंट मैनेजमेंट जैसे सेक्टर में काम बढ़ने की उम्मीद है.

दिल्ली-NCR में 2.5 लाख करोड़ रुपये का टर्नओवर होने का अनुमान

CAIT के अनुसार, दिल्ली-NCR में लगभग 500,000 शादियां होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये का टर्नओवर होगा. चांदनी चौक, सदर बाज़ार, करोल बाग, लाजपत नगर, गांधी नगर और खारी बावली जैसे बाज़ारों में शॉपिंग बढ़ने की उम्मीद है. शादी का बजट भी परिवारों की फाइनेंशियल हालत के हिसाब से अलग-अलग होगा.

CAIT का अनुमान है कि एक आम शादी में 4 से 5 लाख रुपये का खर्च आ सकता है, जबकि प्रीमियम शादियों में 4 से 5 करोड़ या उससे ज़्यादा खर्च हो सकता है. डिजिटल इनविटेशन, ऑनलाइन पेमेंट और AI-बेस्ड वेडिंग प्लानिंग जैसे नए ट्रेंड भी इस बिज़नेस को नया रूप दे रहे हैं. CAIT ने लोगों से लोकल बिज़नेस और इंडियन प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देने की अपील की है.