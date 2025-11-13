Home > व्यापार > Buying house or Renting: घर खरीदें या किराए पर रहें? इन 6 बातों में छिपा है आपका जवाब

क्या घर खरीदना सही फैसला है या किराए पर रहना ज़्यादा फायदेमंद? बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों और EMI बीच जानिए विशेषज्ञों की राय और समझें कि आपकी स्थिति में कौन-सा विकल्प बेहतर है.

By: Shivani Singh | Published: November 13, 2025 11:14:44 PM IST

अगर आप भी अपने नाम का घर होने का सपना देख रहे हैं. किसी शहर की रौनक में अपना छोटा-सा फ्लैट, अपनी बालकनी से दिखने वाला आसमान तो ये खबर आपके लिए है. लेकिन ज़रा ठहरिए… क्योंकि घर खरीदना सिर्फ़ एक सपना नहीं, एक बड़ा फैसला भी है. आज जब प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं और ईएमआई का बोझ कई लोगों की नींद उड़ा रहा है, तो सवाल उठता है. क्या वाकई घर खरीदना ज़रूरी है या किराए पर रहना ही बेहतर विकल्प है?

किराए पर रहने के क्या फ़ायदे हैं?

कई लोग मानते हैं कि आजकल किराए पर रहना ज़्यादा व्यावहारिक और समझदारी भरा विकल्प है, खासकर अगर आप लंबे समय तक एक ही शहर में रहने की योजना नहीं बना रहे हैं. किराए पर रहने से आज़ादी, वित्तीय लचीलापन मिलता है और रखरखाव की परेशानी से छुटकारा मिलता है.“ यहाँ, हम कुछ ऐसे बिंदु बताएँगे जो यह स्पष्ट करेंगे कि किराए पर रहना आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है…

  1. घर खरीदने में कई खर्चे होते हैं, जैसे डाउन पेमेंट, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और फ़र्नीचर. हालाँकि, घर किराए पर लेने के लिए केवल एक सुरक्षा जमा राशि की आवश्यकता होती है, जो खाली करने पर वापस कर दी जाती है. इसका मतलब है कि कोई महत्वपूर्ण प्रारंभिक खर्च नहीं है.
  2. जब आप किराए के घर में रहते हैं, तो रखरखाव की लागत बहुत कम होती है. बड़ी मरम्मत या क्षति के लिए किरायेदार नहीं, बल्कि मकान मालिक ज़िम्मेदार होता है. आप केवल मूल शुल्क का भुगतान करते हैं, जबकि मकान मालिक बाकी बड़े खर्च वहन करता है. यही कारण है कि किराए पर रहना आपकी जेब पर ज़्यादा भारी नहीं पड़ता.
  3. किराए पर रहने का एक बड़ा लाभ कर बचत है. अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आप HRA (हाउस रेंट अलाउंस) के तहत कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं. महानगरों में, आप अपने मूल वेतन का 50% तक और छोटे शहरों में 40% तक का दावा कर सकते हैं। हालाँकि, संपत्ति कर और अन्य शुल्क घर के मालिक को चुकाने होते हैं.
  4. किराए पर रहने से आप अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं. ईएमआई और डाउन पेमेंट के बोझ के बिना, आपके पास बचत और निवेश के लिए पैसे बच जाते हैं. आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य निवेशों में लगा सकते हैं.
  5. किराए के घर में आपको कई सुविधाएँ मिलती हैं जो खुद घर खरीदने पर ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, जैसे जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस या पार्किंग की जगह. कई सोसाइटियों में, ये सुविधाएँ मकान मालिक द्वारा दिए जाने वाले रखरखाव शुल्क में शामिल होती हैं, यानी आपको ये उन्नत सुविधाएँ बिना किसी अतिरिक्त खर्च के मिल जाती हैं.
  6. किराए पर रहने का मतलब है आज़ादी. अगर आपको अपनी नौकरी या करियर के चलते शहर बदलना पड़ता है, तो आप बस एक महीने का नोटिस देकर नया घर खरीद सकते हैं. इसमें कोई लंबी प्रक्रिया या दीर्घकालिक प्रतिबद्धता नहीं है. यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपनी नौकरी या काम के कारण अक्सर घर बदलते रहते हैं.

घर खरीदना कब फायदेमंद होता है?

अगर आपकी आय स्थिर है, आप 10-15 साल तक एक ही शहर में रहने की योजना बना रहे हैं और आपके पास अच्छी-खासी बचत है, तो घर खरीदना एक अच्छा निवेश विकल्प हो सकता है। इससे आपको किराए पर बचत होगी और भविष्य में संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य वित्तीय जागरूकता और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल आपको घर खरीदने या किराए पर रहने से जुड़े पहलुओं की समझ देना है. यह किसी भी प्रकार की वित्तीय, निवेश या कर सलाह नहीं है. किसी भी बड़े निर्णय से पहले, कृपया अपने वित्तीय सलाहकार या विशेषज्ञ से व्यक्तिगत रूप से सलाह अवश्य लें.

