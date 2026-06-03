एक बार नहीं बल्कि, कर्मचारियों को महीने में दो बार मिलनी चाहिए सैलरी, इस बिजनेसमैन ने कंपनियों से की बड़ी अपील

Anupam Mittal Salary Post: शादी डॉट कॉम (Shaadi.com) के संस्थापक और शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) के जज ने कंपनियों से सैलरी के स्ट्रक्चर या साइकिल में कुछ बदलाव करने की अपील की है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Linkedin पर अपना एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर में सैलरी की साइलिक को लेकर बदलाव करने की मांग की है. अनूप के मुताबिक कर्मचारियों को महीने में एक बार नहीं बल्कि, दो बार सैलरी मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस ब्रिटिश युग दौर मेंमहीने के आखिर में या फिर अगले महीने देने के स्ट्रक्चर में अब बदलाव लाने की जरूरत है.

उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले ज्यादातर लोग इस पोस्ट पर सहमति जता रहे हैं और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

दो बार सैलरी से कम होगी कर्मचारियों की टेंशन

मित्तल का मानना है कि ज्यादा कैश फ्लो यानी कम टेंशन. जब कर्मचाियों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो उन्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी. उन्होंने कहा कि सैलरी को लेकर कंपनियों को अब नई पहल कर देनी चाहिए. कई कंपनियां कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम, फ्री खाना और ज्यादा छुट्टियां देकर उन्हें आकर्षित करती हैं. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश कंपनियां 7 तारीख या फिर हर महीने उससे पहले सैलरी दे देती हैं. कुछ मामलों में वीकेंड आ जाने पर सैलरी की तारीख आगे भी बढ़ जाती है, जिससे कर्मचारियों को समस्याएं होती हैं.

कर्मचारियों के जीवन पर पड़ता है असर

मित्तल के मुताबिक अघर कर्मचारियों को महीने में दो बार सैलरी दी जाएगी तो इससे वे अपने खर्चों और ईएमआई की टेंशन नहीं लेंगे, साथ ही साथ वे फोकस्ड होकर भी काम करेंगे. केवल यही नहीं बल्कि, यह मॉडल अपनाने से कंपनियों की प्रोडक्टिविटी पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.