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Burj Khalifa Flat Rent: बुर्ज खलीफा में 2BHK फ्लैट का क्या है रेंट? सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज में भारत में मिल जाएगा आलीशान घर

Burj Khalifa Flat Rent: बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, में कई भारतीयों के फ्लैट है, जिनकी कीमत करोड़ों में है. तो चलिए जानते हैं कि बुर्ज खलीफा में 1 बीएचके, 2 बीएचके औक 3 बीएचके फैल्ट का रेंट कितना है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 6, 2026 5:46:59 PM IST

बुर्ज खलीफा में दो बीएचके फ्लैट का क्या है रेंट?
बुर्ज खलीफा में दो बीएचके फ्लैट का क्या है रेंट?


Burj Khalifa Flat Rent: दुबई एक ऐसी जगह है जहां भारतीय लोग जाकर रहना पसंद करते हैं. बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी लोग दुबई में जाकर बस भी चुके हैं. वहीं कई भारतीय अमीरों और सेलिब्रिटीज ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है. दुबई में जिन लोकेशन और बिल्डिंग में अमीर लोग जाकर रहना पसंद करते हैं, उनमें पास जुमारोह (Palm Jumeirah), बुर्ज खलीफा, (Burj Khalifa), दुबई मरीना और डाउनटाउन दुबई शामिल है. इनमें बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, में कई भारतीयों के फ्लैट है, जिनकी कीमत करोड़ों में है. तो चलिए जानते हैं कि बुर्ज खलीफा में 1 बीएचके, 2 बीएचके औक 3 बीएचके फैल्ट का रेंट कितना है.

बुर्ज खलीफा फ्लैट की कीमत (Burj Khalifa Flat Price)

  • बुर्ज खलीफा में 1 रूम के अपार्टमेंट का रेट करीब 4-7 करोड़ रु है.
  • वहीं अगर आप 2 रूम का अपार्टमेंट खरीदना चाहें तो कम से कम 10.80 करोड़ रु खर्च करने होंगे.
  • 3 रूम का अपार्टमेंट आपको कम से कम 14.2 करोड़ रु में मिलेगा.
  • बुर्ज खलीफा में कुछ प्रॉपर्टीज की कीमत 20-22 करोड़ रु या इससे भी ज्यादा है.

बुर्ज खलीफ़ा में दो बेडरूम वाले अपार्टमेंट की कीमत आमतौर पर 545,000 यूएसडी और1.09 यूएसडी मिलियन (लगभग Rs. 4.5 करोड़ से Rs. 9 करोड़) के बीच होती है. अगर आप कुछ बड़ा ढूंढ रहे हैं, तो तीन बेडरूम वाला फ्लैट  1.6 मिलियन यूएसडी से शुरू होता है और  3.3 मिलियन यूएसडी (लगभग Rs. 13.3 करोड़ से Rs. 27.4 करोड़) तक जा सकता है.

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बुर्ज खलीफा फ्लैट का रेंट

बुर्ज खलीफा में फ्लैट किराए पर लेना भी महंगा है. एक बेडरूम वाले फ्लैट की कीमत 3,270 अमेरिकी डॉलर और  6,810 अमेरिकी डॉलर प्रति माह (Rs. 2.7 लाख से Rs. 5.6 लाख) के बीच हो सकती है. चार बेडरूम वाले फ्लैट के लिए, महीने का किराया 16,340 अमेरिकी डॉलर से 54,460 अमेरिकी डॉलर (Rs. 13.5 लाख से Rs. 45 लाख) तक होता है.

सर्विस चार्ज

लेकिन इतना ही नहीं. खरीदने या किराए पर लेने के अलावा रहने वालों को सर्विस चार्ज भी देना पड़ता है. इसमें मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और दूसरी बिल्डिंग सर्विस शामिल हैं. 2024 तक, सर्विस चार्ज 16.35 डॉलर से 19.10 डॉलर (Rs. 1,357 से Rs. 1,585) प्रति स्क्वेयर फुट प्रति साल तय किया गया था.

तो अगर आपके पास 1,500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, तो आपका सालाना सर्विस चार्ज 24,500 डॉलर और 28,600 डॉलर (Rs. 20.3 लाख से Rs. 23.7 लाख) के बीच होगा. दो साल में, यह लगभग Rs. 40–45 लाख हो जाता है, जो कई भारतीय शहरों में एक छोटा फ्लैट खरीदने के लिए काफी है. रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी नागरिकों के ठीक बाद, अमीरात में प्राइम प्रॉपर्टी खरीदने वाले हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNWIs) का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप भारतीय बताए गए हैं.

दुबई कौन खरीद सकता है प्रॉपर्टी?

जब रेंटल इनकम की बात आती है, तो दुबई बड़े भारतीय मेट्रो शहरों की तुलना में बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है. एक और बड़ा प्लस यह है कि यूएई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए वहां का निवासी होना जरूरी नहीं है.

असल में जो इन्वेस्टर कम से कम 1.7 करोड़ रुपये की रियल एस्टेट खरीदते हैं, वे दो साल के रेजिडेंसी वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. और जो लोग 4.5 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए लंबे समय के 10 साल के गोल्डन वीज़ा के दरवाज़े खुल जाते हैं.

Tags: Burj Khalifa Flat Rent
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