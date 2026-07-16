मेंटेनेंस के पैसों पर नहीं चलेगी बिल्डर की मनमानी, RERA ने जारी किया नया नियम, बनाना होगा अलग अकाउंट

UP RERA New Rules: घर खरीदते समय आमतौर मेंटेनेंस के नाम पर एक रकम वसूली जाती है, लेकिन अब इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. अब मेंटेनेंस के नाम कुंडली जमाकर बैठने वाले बिल्डरों की मनमानी नहीं चलने वाली है. Real Estate Regulation and Development Act (RERA) ने अब इसे लेकर एक नया नियम लागू किया है, जिससे बिल्डर मेंटेनेंस के नाम पर पैसे अपने खाते में नहीं ले पाएंगे. रेरा ने ने उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम 2019 में 12वें संशोधन को अधिसूचित कर दिया है.

अब UP RERA ने नियमों में बदलाव करते हुए इंटरेस्ट फ्री मेंटनेंस सिक्योरिटी (IFMS) का नियम लागू गिया है. जिसमें ग्राहकों को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

क्या है UP RERA का नया नियम?

UP RERA के नए नियम के तहत अब मेंटेनेंस सिक्योरिटी के पैसों को बिल्डर अपने निजी अकाउंट में नहीं रख सकता है. मेंटेनेंस के पैसों के लिए बिल्डर को अब एक अलग और खास अकाउंट बनाना होगा. रेरा के नियमों के मुताबिक मेंटेनेंस की राशि केवल अकाउंट तक ही सीमित नहीं है बल्कि, इसके लिए बैंक में FD करानी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता हो. माना जा रहा है कि इससे ग्राहकों के द्वारा दिए गए मेंटेनेंस की राशि न केवल सुरक्षित रहेगी बल्कि, इसपर उन्हें ब्याज भी मिलेगा. पर्सनल अकाउंट में इस राशि को अब बिलकुल नहीं रखा जा सकेगा.

बिल्डरों को देना होगा सटीक हिसाब

UP RERA के नए नियमों के तहत अब बिल्डरों को मेंटेनेंस की राशि का एक-एक पाई का हिसाब देना होगा. इसे लेकर ऑडिट भी होगा, जिससे बिल्डर अपने निजी खाते में पैसे नहीं रख पाएंगे. पहले ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां देखा गया है कि बिल्डर मेंटेनेंस का पैसा दबाकर बैठ जाते थे. अब जैसे ही पार्क, लिफ्ट और क्लब हाउस आदि की संस्था यानी RWA या AOA को सौंपा जाएगा, बिल्डर को मेंटेनेंस सिक्योरिटी का पूरा पैसा ब्याज समेत उनके खाते में डालना होगा.