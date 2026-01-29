Budget 2026: यूनियन बजट से पहले टॉप 5 थीम्स पर फोकस, किन स्टॉक्स को होगा फायदा?

Budget 2026 stocks to buy: जैसे-जैसे बजट 2026 नजदीक आ रहा है, निवेशक बड़ी घोषणाओं के बजाय निरंतरता की उम्मीद कर रहे है. विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगी और बड़े खर्च में बढ़ोतरी करके चौंकाने के बजाय सुधारों और उनके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगी. विश्लेषकों का मानना ​​है कि बजट के दिन बाजारों में शॉर्ट-टर्म अस्थिरता देखी जा सकती है. मीडियम-टर्म दिशा कमाई में वृद्धि और लिक्विडिटी की स्थितियों से तय होती रहेगी. आइए विशेषज्ञों के विचारों पर नजर डालते हैं कि बजट 2026 में कौन से 5 सेक्टर या थीम फोकस में रह सकते हैं.

रक्षा

रक्षा क्षेत्र हर बजट में फोकस में रहता है. इस सेक्टर ने हाल के वर्षों में मजबूत रिटर्न दिया है, लेकिन वैल्यूएशन हाल के उच्च स्तर से 15-20 प्रतिशत तक कम हो गए है.

बुनियादी ढांचा

बुनियादी ढांचा सरकार के लिए एक प्रमुख विकास इंजन बना हुआ है. एक्सिस सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि नई घोषणाओं के बजाय प्रोजेक्ट पूरा करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा. ICICI सिक्योरिटीज का मानना ​​है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय सड़कों, रेलवे, रक्षा और बिजली के बुनियादी ढांचे पर केंद्रित होगा.

रियल एस्टेट

रियल एस्टेट सेक्टर ने साल की शुरुआत कमजोर नोट पर की. लगातार चार तिमाहियों से घरों की बिक्री में गिरावट आई है. दिसंबर 2025 तिमाही में लगभग 16 तिमाहियों में सबसे कम बिक्री देखी गई. किफायती और मध्यम आय वाले आवासों को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

भारत में EV को अपनाना शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़ गया है. पिछले साल EV की बिक्री 2.3 मिलियन यूनिट से अधिक हो गई. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस गति को बनाए रखने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश और नीतिगत स्थिरता की आवश्यकता होगी.

ऑटोमोबाइल

12 लाख तक की टैक्सेबल आय को टैक्स-फ्री कर दिया गया है. GST दरों के युक्तिकरण से वाहनों की कीमतों में कमी आई है.n विश्लेषकों को अब उम्मीद है कि 2026 का बजट ऑटोमोबाइल की मांग में धीरे-धीरे सुधार का समर्थन करेगा.