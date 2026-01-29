Home > व्यापार > Budget 2026 live streaming: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवीं बार पेश करेंगी बजट; यहां जानें कब, कहां और कितने बजे देखें

Budget 2026 live streaming: निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट उन्हें अलग-अलग समय में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा पेश किए गए 10 बजट के रिकॉर्ड के करीब ले जाएगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 29, 2026 8:26:56 PM IST

Budget 2026 live Streaming: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में अपना लगातार नौवां बजट पेश करेंगी. उम्मीद है कि आने वाले बजट में बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधार के उपाय शामिल होंगे.
 
एक मुख्य फोकस क्षेत्र कस्टम ड्यूटी व्यवस्था में बदलाव हो सकता है, जैसा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के युक्तिकरण में किया गया था. सरकार कर्ज-से-जीडीपी अनुपात को कम करने के लिए भी कदम उठा सकती है. पिछले साल टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने की घोषणा के बाद, वेतनभोगी वर्ग अब स्टैंडर्ड डिडक्शन और GST दरों में कटौती में राहत की उम्मीद कर रहा है.

निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट

निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट उन्हें अलग-अलग समय में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा पेश किए गए 10 बजट के रिकॉर्ड के करीब ले जाएगा. देसाई ने 1959 और 1964 के बीच छह बजट और 1967 और 1969 के बीच चार और बजट पेश किए थे. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी ने क्रमशः नौ और आठ बजट पेश किए थे.
 
हालांकि, सीतारमण के नाम सबसे ज्यादा लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है. उन्हें 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था. अब तक, उन्होंने फरवरी 2024 में एक अंतरिम बजट सहित लगातार आठ बजट पेश किए हैं.

वित्त मंत्री सीतारमण बजट कब पेश करेंगी?

सीतारमण रविवार, 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2026 पेश करने वाली हैं. 2017 से, फरवरी का पहला दिन बजट पेश करने का दिन तय किया गया है. पहले, बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था. हालांकि, मार्च के अंत तक संसद की मंजूरी सुनिश्चित करने और 1 अप्रैल से इसे लागू करने की अनुमति देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव किया गया.
 
बजट पेश करने का समय भी 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा सुबह 11 बजे कर दिया गया था. इससे पहले, यह शाम 5 बजे पेश किया जाता था, यह प्रथा औपनिवेशिक काल से चली आ रही थी. बजट से पहले, सीतारमण गुरुवार को संसद में सालाना इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश करेंगी.

बजट 2026 कहाँ देखें?

केंद्रीय बजट 2026 को 1 फरवरी को सुबह 11:00 बजे से संसद टीवी, डीडी न्यूज़ और ऑफिशियल वेबसाइट indiabudget.gov.in पर लाइव देखा जा सकता है. संसद टीवी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. प्रमुख न्यूज़ चैनल भी FM का भाषण ब्रॉडकास्ट करेंगे.

