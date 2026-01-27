Home > व्यापार > Budget 2026: इन 7 दिग्गज अफसरों के हाथों में भारत की आर्थिक दिशा, जानिए कौन हैं ‘टीम बजट’?

Budget 2026: इन 7 दिग्गज अफसरों के हाथों में भारत की आर्थिक दिशा, जानिए कौन हैं ‘टीम बजट’?

Indian Budget News: इस चुनौतीपूर्ण बजट को तैयार करने में वित्त मंत्रालय के सात अनुभवी नौकरशाहों की एक मजबूत टीम अहम भूमिका निभा रही है, जिसे ‘टीम बजट 2026’ कहा जा रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 27, 2026 10:15:15 PM IST

Union Budget 2026
Union Budget 2026


Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार अपना 9वां केंद्रीय बजट (Budget 2026) पेश करने जा रही हैं. मोदी सरकार 3.0 के तीसरे पूर्ण बजट से देश को कई बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर तब जब सरकार 7.4 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य लेकर चल रही है और वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं.
इस चुनौतीपूर्ण बजट को तैयार करने में वित्त मंत्रालय के सात अनुभवी नौकरशाहों की एक मजबूत टीम अहम भूमिका निभा रही है, जिसे ‘टीम बजट 2026’ कहा जा रहा है.

अनुराधा ठाकुर (आर्थिक मामलों की सचिव)

इस टीम की सबसे अहम कड़ी हैं अनुराधा ठाकुर, जो आर्थिक मामलों की सचिव हैं. हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की IAS अधिकारी अनुराधा ठाकुर को बजट की ‘मुख्य वास्तुकार’ माना जाता है. वह इस विभाग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं. संसाधनों का आवंटन और बजट दस्तावेजों को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास होती है.

अरविंद श्रीवास्तव (राजस्व सचिव)

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव पर टैक्स से जुड़े सभी प्रस्तावों की जिम्मेदारी है. टैक्स स्लैब, जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स जैसे अहम फैसले उनके विभाग से जुड़े होते हैं. पीएमओ में काम कर चुके श्रीवास्तव से इस बार टीडीएस व्यवस्था को सरल और तार्किक बनाने की उम्मीद की जा रही है.

वुमलुनमंग वुअलनाम (व्यय सचिव)

व्यय सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम को ‘खजाने का संरक्षक’ कहा जाता है. सरकारी खर्च, सब्सिडी और योजनाओं पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को काबू में रखना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है.

एम. नागराजू  (वित्तीय सेवा सचिव) 

वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू देश के बैंकिंग और बीमा क्षेत्र की निगरानी करते हैं. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पेंशन प्रणालियों, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है.

अरुणिष चावला (दीपम सचिव) 

वहीं, दीपम सचिव अरुणिष चावला विनिवेश और निजीकरण के लक्ष्यों को पूरा करने का काम देखते हैं. सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर गैर-कर राजस्व जुटाना उनका मुख्य उद्देश्य है.

के मोसेस चालई (सार्वजनिक उद्यम विभाग सचिव)

पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) के कैपिटल खर्च की योजना बनाना और उनकी एसेट्स का मोनेटाइजेशन करना. यह सुनिश्चित करना कि बजट आवंटन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए.

वी अनंत नागेश्वरन (मुख्य आर्थिक सलाहकार)

डॉ. नागेश्वरन उस इकोनॉमिक सर्वे के पीछे मुख्य व्यक्ति हैं, जो बजट से ठीक पहले जारी किया जाता है. इन वरिष्ठ अधिकारियों की सामूहिक रणनीति और अनुभव पर ही Budget 2026 की दिशा और असर काफी हद तक निर्भर करेगा.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Economic Affairs SecretaryExpenditure SecretaryFinance MinistryNirmala SitharamanRevenue Secretaryunion budget 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Budget 2026: इन 7 दिग्गज अफसरों के हाथों में भारत की आर्थिक दिशा, जानिए कौन हैं ‘टीम बजट’?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Budget 2026: इन 7 दिग्गज अफसरों के हाथों में भारत की आर्थिक दिशा, जानिए कौन हैं ‘टीम बजट’?
Budget 2026: इन 7 दिग्गज अफसरों के हाथों में भारत की आर्थिक दिशा, जानिए कौन हैं ‘टीम बजट’?
Budget 2026: इन 7 दिग्गज अफसरों के हाथों में भारत की आर्थिक दिशा, जानिए कौन हैं ‘टीम बजट’?
Budget 2026: इन 7 दिग्गज अफसरों के हाथों में भारत की आर्थिक दिशा, जानिए कौन हैं ‘टीम बजट’?