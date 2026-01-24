Home > व्यापार > Budget 2026 Income Tax Expectations: होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस और टैक्स रिटर्न, बजट 2026 से क्या-क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं टैक्सपेयर्स?

Budget 2026 Income Tax Expectations: होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस और टैक्स रिटर्न, बजट 2026 से क्या-क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं टैक्सपेयर्स?

Budget 2026: यूनियन बजट 2026-27 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और हर साल की तरह, टैक्सपेयर्स की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार नौवां बजट पेश करने वाली हैं

By: Heena Khan | Published: January 24, 2026 12:08:33 PM IST

budget 2026 expectations
budget 2026 expectations


Budget 2026 Income Tax Expectations: यूनियन बजट 2026-27 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और हर साल की तरह, टैक्सपेयर्स की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार नौवां बजट पेश करने वाली हैं, जो मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूरा बजट होगा. बजट 2025-26 में मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत की घोषणा के बाद – जिसमें नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स-फ्री कर दिया गया था – अब टैक्सपेयर्स और इनकम टैक्स में राहत, आसान कंप्लायंस और सभी सेग्मेंट्स में टारगेटेड फायदों की उम्मीद कर रहे हैं.

 जानें सीनियर सिटीजन क्या चाहते हैं? 

वेतनभोगी वर्ग के लिए, बजट 2026-27 से एक मुख्य उम्मीद बेसिक छूट की सीमा में बढ़ोतरी और पुराने टैक्स सिस्टम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बढ़ोतरी है. दूसरी ओर, नए टैक्स सिस्टम वाले टैक्सपेयर्स चाहेंगे कि टैक्स स्लैब में और ढील दी जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा 30% वाला ब्रैकेट बढ़ाकर 30 लाख रुपये सालाना इनकम कर दिया जाए. कई टैक्सपेयर्स यह भी चाहते हैं कि नए सिस्टम के तहत कम टैक्स स्लैब चुनने पर भी उन्हें सेक्शन 80C, 80D और होम लोन इंटरेस्ट जैसे पॉपुलर डिडक्शन क्लेम करने की छूट मिले. लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में राहत, खासकर इक्विटी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर, टैक्स के बाद रिटर्न बेहतर करने के लिए एक और बड़ी मांग है. साथ ही बताते चलें कि सीनियर सिटीजन ज़्यादा टैक्स-फ्री इनकम लिमिट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ज़्यादा डिडक्शन और बैंक डिपॉज़िट और छोटी बचत योजनाओं से मिलने वाले इंटरेस्ट इनकम पर ज़्यादा छूट की मांग कर रहे हैं. पेंशनर्स और जो लोग ज़्यादातर इंटरेस्ट इनकम से कमाते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाना एक मुख्य उम्मीद बनी हुई है.

HRA बेनिफिट

अभी, मेट्रो शहरों के लिए HRA छूट सैलरी का 50% और नॉन-मेट्रो शहरों के लिए 40% तक सीमित है, जो अब असलियत से मेल नहीं खाता. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि HRA के नियमों को मौजूदा किराए की असलियत के हिसाब से बदला जाए, खासकर टियर-2 शहरों में जहां किराया मेट्रो शहरों के बराबर है.

NRI के लिए 182-दिन का रेजिडेंसी नियम

एक्सपर्ट्स ने घूमने आने वाले NRI और PIO के लिए 182-दिन का रेजिडेंसी नियम फिर से शुरू करने का सुझाव दिया है. उनका कहना है कि मौजूदा नियमों से घूमने आने वाले NRI और PIO के लिए बढ़े हुए रेजिडेंसी नियम में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, जिससे टैक्सपेयर्स के लिए कई दिक्कतें और कन्फ्यूजन हो रहा है.

ज़्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन

नई टैक्स व्यवस्था के तहत सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इस रकम को कम से कम ₹1 लाख, या हो सके तो ₹1.5 लाख तक बढ़ाया जाना चाहिए.

कैपिटल गेन्स पर टैक्स रिबेट

बजट 2025 में ₹12 लाख तक की नॉर्मल इनकम को टैक्स-फ्री कर दिया गया क्योंकि सेक्शन 87A रिबेट को बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया था. लेकिन यह रिबेट ऐसे टैक्सपेयर को नहीं मिलती है जिसे इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन्स हुआ हो, भले ही उसकी कुल इनकम ₹12 लाख से ज़्यादा न हो. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि यह रिबेट इक्विटी पर भी मिलनी चाहिए.

नई व्यवस्था के तहत हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन

एक्सपर्ट्स ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर इनकम टैक्स डिडक्शन का फायदा देने का सुझाव दिया है. अभी, यह सिर्फ़ पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत उपलब्ध है.

ज़्यादा लोन इंटरेस्ट डिडक्शन

बढ़ती कीमतों और सीमित टैक्स राहत के कारण कई टैक्सपेयर्स के लिए घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है. एक्सपर्ट्स ने होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन को बढ़ाकर ₹5 लाख करने का सुझाव दिया है. उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि यह राहत नई टैक्स व्यवस्था के तहत भी दी जाए.

किराए की इनकम की आसान कैलकुलेशन

एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिया है कि किराए पर दी गई प्रॉपर्टी के मामले में टैक्सपेयर्स पर असल किराए की इनकम पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन और म्युनिसिपल/लोकल टैक्स और इंटरेस्ट खर्च के लिए पूरा डिडक्शन दिया जाना चाहिए.

