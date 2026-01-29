पेट्रोल से लेकर FASTag और LPG तक, 1 फरवरी से होंगे बड़े बदलाव; सीधे मिडिल क्लास की जेब पर पड़ेगा असर

Budget 2026 expectations: जनवरी खत्म होने ही वाला है. फरवरी की शुरूआत यूनियन बजट के साथ होगी. नया महीना देश में कई बड़े बदलाव भी लाएगा. यह बदलाव हर घर और हर जेब पर असर डालेंगे, एक तरफ LPG सिंलेंडर की नई कीमतें जारी होंगी, जिसका सीधा असर घरों के किचन बजट पर पड़ेगा. वही दूसरी तरफ पान मसाला और सिगरेट पीने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है. आइए जानते हैं 1 फरवरी 2026 से लागू होने वाले 5 बड़े बदलाव क्या है?

LPG सिलेंडर की कीमतें

हर महीने की पहली तारीख को तेल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं, और 1 फरवरी 2026 को LPG की नई कीमतें जारी की जाएंगी. देश इन कीमतों पर नजर रखेगा, जो बजट के दिन जारी होंगी, और लोगों को उम्मीद है कि इस बार 14 किलो गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. यह ध्यान देने वाली बात है कि 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें कुछ समय से बदल रही हैं, और 1 जनवरी को दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत (दिल्ली में LPG की कीमत) 14.50 रुपये कम होकर 1804 रुपये हो गई थी.

CNG-PNG और ATF की कीमतें

LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के साथ तेल मार्केटिंग कंपनियां 1 फरवरी को एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की संशोधित कीमतें भी जारी करेंगी. ATF की कीमतों में किसी भी बदलाव से हवाई यात्रियों के यात्रा खर्च पर असर पड़ता है. पिछले महीने की शुरुआत में, 1 जनवरी को, ATF की कीमतें कम की गई थीं, और दिल्ली में ATF की कीमत में लगभग 7% की कमी आई थी. CNG-PNG की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.

पेट्रोल-डीजल के दाम घटे या बढ़े?

जनवरी 2026 की शुरुआत में कई बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखा गया. कुछ इलाकों में मामूली कमी आई, जबकि दूसरे इलाकों में कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं. इसका मुख्य कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आना है. हालांकि यह राहत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन महंगाई के समय लोगों के लिए थोड़ी सी भी बचत मददगार होती है. अलग-अलग शहरों में कीमतें अलग-अलग होती हैं क्योंकि हर राज्य में VAT और टैक्स की दरें अलग-अलग होती हैं, यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे मेट्रो शहरों में कीमतें एक जैसी नहीं है.

FASTag यूजर्स के लिए बदलाव

1 फरवरी 2026 से FASTag यूजर्स के लिए भी नियम बदल रहे है. NHAI ने 1 फरवरी से कारों, जीपों और वैन के लिए FASTag जारी करने के लिए KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस बंद कर दिया है. इसे एक बड़ी राहत माना जा सकता है, जो नए महीने के पहले दिन से ही मिलेगी.

बैंक छुट्टियां

फरवरी का महीना छुट्टी के साथ शुरू हो रहा है, और अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो घर से निकलने से पहले बैंक छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड की गई लिस्ट के अनुसार, सात साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जैसे मौकों पर लगभग 10 छुट्टियां घोषित की गई है