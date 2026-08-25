Branded Gold Rates Today 25 August 2026: तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में आज क्या हैं 22 और 24 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Branded Gold Rates Today, 25 Aug : वैश्विक स्तर पर आई शांति के अलावा अमेरिका और ईरान के बीच कथित युद्ध विराम के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता देखने को मिल रही है. इसके असर से देशभर में सोने और चांदी के दामों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. आलम यह है कि पिछले करीब 10 दिनों के दौरान रोजाना सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली. यहां जानते हैं Tanishq, Malabar, Joyalukkas, Kalyan, TBZ or CaratLane शोरूम पर क्या है 1 ग्राम, 100 ग्राम सोने का दाम. यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि सोने की खरीद पर 3 प्रतिशत जीएसटी और निर्माण शुल्क अलग से लगता है.

तनिष्क

बुधवार (25 अगस्त, 2026) को तनिष्क शो पर 22 कैरेट सोने की कीमत 15,055 रुपये प्रति ग्राम या कहें कि 1,50,550 प्रति 10 ग्राम है.

22 कैरेट सोना: 15,055 रुपये प्रति ग्राम (1,50,550 रुपये प्रति 10 ग्राम.

24 कैरेट सोना: 16,445 रुपये प्रति ग्राम (1,64,450 रुपये प्रति 10 ग्राम.

18 कैरेट सोना: 12,318 रुपये प्रति ग्राम (1,23,180 रुपये प्रति 10 ग्राम.

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (Malabar Gold & Diamonds) के देश भर के सभी स्टोरों में मानक सोने की कीमत एक समान होती है. मंगलवार को 22 कैरेट सोने का दाम 15,010 रुपये प्रति ग्राम (या 1,50,100 रुपये प्रति 10 ग्राम) है.

22 कैरेट सोना: 15,010 रुपये प्रति ग्राम

25 अगस्त 2026 को कल्याण ज्वेलर्स पर 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 15,010 रुपये से 15,080 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि 24 कैरेट के लिए उच्च स्तर पर चल रहा है.

सोने के दाम : 22 कैरेट सोना (प्रति ग्राम): लगभग 15,010 रुपये से 15,080 रुपये प्रति ग्राम

CaratLane Gold

नोएडा में 25 अगस्त, 2026 को 22 कैरेट सोने के लिए 15,130 रुपये प्रति ग्राम जबकि 24 कैरेट सोने के लिए 15,887 रुपये प्रति ग्राम चुकाने होंगे.

नोएडा में सोने के भाव

22 कैरेट सोना: 15,130 रुपये प्रति ग्राम

24 कैरेट सोना: 15,887 रुपये प्रति ग्राम

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