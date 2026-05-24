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Fuel Price Hike: क्या फिर बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-डीजल का दाम? BPCL ने दिया संकेत

Fuel Price Hike: उन्होंने बताया कि ग्लोबल कीमतों में 20% से 50% की बढ़ोतरी को शुरू में टेम्पररी माना गया था, लेकिन बदलते हालात को देखते हुए, उनका मानना ​​है कि यह ट्रेंड जारी रहेगा. एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इसे ठीक करने में काफी समय लगेगा.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: May 24, 2026 4:31:14 PM IST

क्या अभी और बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें?
क्या अभी और बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें?


BPCL Fuel Price Hike: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के HR डायरेक्टर राज कुमार दुबे ने कहा कि अगर मौजूदा ग्लोबल एनर्जी संकट जारी रहा, तो रिटेल फ्यूल की कीमतों में और बढ़ोतरी से बचना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने क्रूड ऑयल मार्केट में लगातार उतार-चढ़ाव को देखते हुए पॉलिसी बनाने वालों के सामने तीन ऑप्शन रखे. दुबे ने कहा कि उनके पास अब दो या तीन ऑप्शन हैं. पहला है कीमतें बढ़ाना, या तो पेट्रोल पंप पर कीमतें बढ़ाकर या पेट्रोलियम कंपनियों से खुद नुकसान उठाने को कहकर, जिससे उनका नुकसान बढ़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि तीसरा ऑप्शन है कि सरकार नुकसान की भरपाई के लिए फंड दे.

उन्होंने बताया कि ग्लोबल कीमतों में 20% से 50% की बढ़ोतरी को शुरू में टेम्पररी माना गया था, लेकिन बदलते हालात को देखते हुए, उनका मानना ​​है कि यह ट्रेंड जारी रहेगा. एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इसे ठीक करने में काफी समय लगेगा. इसलिए, मौजूदा हालात को देखते हुए, अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो उनका मानना ​​है कि कीमतों में एक और बढ़ोतरी ज़रूरी होगी. हालांकि उन्होंने कीमतों में बढ़ोतरी की लिमिट के बारे में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो कीमतों में बढ़ोतरी होना तय है. सप्लाई सिक्योरिटी के बारे में दुबे ने कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद भारत को झटकों से बचाने में डिप्लोमैटिक कोशिशों और सप्लाई सोर्स में अलग-अलग तरह के बदलाव ने अहम भूमिका निभाई है.

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सप्लाई में अलग-अलग तरह के बदलाव होने चाहिए

होर्मुज स्ट्रेट से 2 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल की सप्लाई में रुकावट के साथ, उन्होंने कहा कि इस कमी को सप्लाई सोर्स में अलग-अलग तरह के बदलाव करके ही पूरा किया जा सकता है. BPCL और दूसरी भारतीय एनर्जी कंपनियों ने अपने सप्लाई सोर्स में काफी बढ़ोतरी की है. दुबे ने कहा कि पहले उनके पास सिर्फ़ 20 सप्लाई सेंटर थे. अब, उन्होंने रूस को मिलाकर इनकी संख्या बढ़ाकर 40 कर दी है. उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में, ये अलग-अलग तरह के सप्लाई सोर्स काफी सिक्योरिटी देते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से भारत में फ्यूल की खपत वाकई बढ़ी है, और इसके बावजूद, हम बिना किसी कमी के सप्लाई बनाए रखने में कामयाब रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इस संकट से भारत के ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने में भी तेज़ी आने की उम्मीद है. 200 GW से ज़्यादा सोलर एनर्जी कैपेसिटी लगने के साथ, उन्होंने कहा कि यह प्रोसेस और तेज़ होगा, और कहा कि तेल इंपोर्ट पर भारी फॉरेन करेंसी खर्च से पैदा हुई आर्थिक मुश्किलों को देखते हुए, उन्हें भरोसा है कि हम ग्रीन एनर्जी ऑप्शन की तरफ और भी तेज़ी से बढ़ेंगे. राजकुमार दुबे ने प्रधानमंत्री के टोटल एनर्जी मिक्स में नैचुरल गैस का हिस्सा मौजूदा 7-8% से बढ़ाकर 15% करने के टारगेट पर ज़ोर दिया, साथ ही CBD को भी काफ़ी बढ़ावा दिया. उन्होंने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इनिशिएटिव को “एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम” बताया, और कहा कि इसके बिना, पेट्रोल की कीमतें 20% कम हो सकती थीं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व पर असर पड़ता.

Tags: BPCL
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