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बिना बताए छुट्टी पर गए कर्मचारी को मिलेगी सैलरी या नहीं? किन मामलों में रहती है छूट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

हाल ही में एक कर्मचारी को बकाया वेतन के साथ काम पर वापस रखने के लिए कहा गया था, जोकि इलाहाबाद हाई कोर्ट और लेबर कोर्ट का फैसला था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कर्मचारी को दोबारा से नौकरी रखने के फैसले को खारिज कर दिया है.

By: Kunal Mishra | Published: June 23, 2026 12:47:47 PM IST

बिना बताए छुट्टी पर गए कर्मचारी को मिलेगी सैलरी या नहीं? किन मामलों में रहती है छूट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला


Salary Structure: नौकरी करने वाले लोग अक्सर काम से छुट्टियां लिया करते हैं, जोकि उनका हक होता है. लेकिन, कुछ कर्मचारी कई बार काम से परेशान होकर या फिर कंपनी के माहौल से परेशान होकर बिन बताए लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं. हालांकि, कई बार कर्मचारी किसी व्यक्तिगत कारण, स्वास्थ्य समस्या या अन्य परिस्थितियों के चलते लंबे समय तक ऑफिस से दूर रहते हैं. लेकिन, ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या बिना बताए छुट्टी लेने पर सैलरी मिलेगी या नहीं?

हाल ही में एक कर्मचारी को बकाया वेतन के साथ काम पर वापस रखने के लिए कहा गया था, जोकि इलाहाबाद हाई कोर्ट और लेबर कोर्ट का फैसला था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कर्मचारी को दोबारा से नौकरी रखने के फैसले को खारिज कर दिया है. 

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बिना बताए छुट्टी लेने पर नहीं मिलेगी सैलरी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ ही लेबर कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि जो कर्मचारी बिना बताए और बिना किसी इजाजत के काम से गैर-हाजिर रहा और अपने दावों को साबित नहीं कर पाया उसे राहत नहीं दी जा सकती है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मेसर्स रिफिलिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की अपील को मंजूरी दी और कर्मचारी अर्जुन गुप्ता के दावे को खारिज कर दिया. लेबर कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इसलिए खारिज किया क्योंकि, दोनों ही कोर्ट ने बिना किसी ठोस सबूत के गलती की थी.  

कंपनी कब रोक सकती है सैलरी? 

देखा जाए तो कंपनियां कुछ मामले में सैलरी रोक सकती हैं अगर आप बिना बताए लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं. छुट्टी लेने से पहले आपको अपने स्टाफ को सूचित जरूर करना चाहिए. अगर आपने घूमनेे-फिरने के लिए लंबी छुट्टी ली है और कंपनी को जानकारी नहीं दी तो ऐसे में आपकी सैलरी रोकी जा सकती है. वहीं, बिनो नोटिस पीरियड सर्व किए दूसरी कंपनी ज्वॉइन कर लेने पर भी आपकी सैलरी रोकी जा सकती है. हालांकि, कंपनी द्वारा कुछ मेडिकल समस्याओं में या फिर किसी परिवार में किसी तरह की समस्या होने पर कंपनी द्वारा राहत दी जा सकती है. 

Tags: Salary Structure
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