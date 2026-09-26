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Bill Gates: बिल गेट्स ने AI को लेकर की टिप्पणी, बोले- AI के गलत इस्तेमाल से हो सकती हैं 100 करोड़ मौतें, की सख्त नियमों की मांग

उन्होंने चेतावनी दी है कि गलत हाथों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इतना ताकतवर हो सकता है कि इससे 100 करोड़ लोगों की मौत तक हो सकती है. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाने के लिए आगे आना होगा.

By: Kunal Mishra | Published: September 26, 2026 12:26:45 PM IST

Bill Gates: बिल गेट्स ने AI को लेकर की टिप्पणी, बोले- AI के गलत इस्तेमाल से हो सकती हैं 100 करोड़ मौतें, की सख्त नियमों की मांग


Bill Gates: माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने हाल ही में आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर एक टिप्पणी की है. उन्होंने एक आगामी टेलीविजन कार्यक्रम में वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सख्त संघीय नियमन की मांग करने वाले हैं. दरअसल, NBC के Meet the Press कार्यक्रम में एक इंटरव्यू में गेट्स ने कहा कि तकनीकी लैब्स पर खुद को नियंत्रित करने के लिए भरोसा करना अब व्यावहारिक नहीं रहा.
उन्होंने चेतावनी दी है कि गलत हाथों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इतना ताकतवर हो सकता है कि इससे 100 करोड़ लोगों की मौत तक हो सकती है. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाने के लिए आगे आना होगा. 
 

AI से हो सकती है लाखों की मौत 

बिल गेट्स के कहने के मुताबिक AI इतना पावरफुल है कि इसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हो सकती है. इसे लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा, AI निश्चित रूप से इतना शक्तिशाली है कि यह ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है जिनसे अरबों लोगों की मौत हो सकती है. गेट्स ने यह भी कहा कि इस इंडस्ट्री को सरकारी रेगुलेशन की जरूरत है. कानून लागू करने वाली एजेंसियों और राजनेताओं को इस चर्चा में शामिल होने की जरूरत है कि सुरक्षा के क्या उपाय होने चाहिए और निगरानी कैसी होनी चाहिए. 
 

ऑस्ट्रेलिया में AI मॉडल ने सरकारी पोर्टल हैक किया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में पहली बार किसी AI मॉडल ने सरकारी पोर्टल को हैक किया है. यह घटना ऑस्ट्रेलिया में हुई. OpenAI का एक AI मॉडल ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ डेटा सिस्टम में घुस गया. उसने फाइलों तक पहुंचकर जानकारी हासिल की. इनमें हेल्थ खर्च और दवा सब्सिडी से जुड़ा डेटा था. OpenAI ने इस घटना के बारे में 54 दिन बाद सरकार को बताया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री अल्बनीज ने न्यूयॉर्क में ओपन AI प्रमुख सैम ऑल्टमैन से फोन पर बात कर देरी पर नाराजगी जताई.

Tags: Bill Gates
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