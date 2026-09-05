Low Budget Bikes: 30,000 रुपये महीना कमाते हैं तो कौन सी बाइक खरीदें? किसमें मिलेगा दमदार माइलेज और परफॉर्मेंस, देखें लिस्ट

Low Budget Bikes: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में वैसे तो एक से बढ़कर एक महंगी और सस्ती बाइकें हैं. लेकिन, हर व्यक्ति को अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से ही बाइक लेनी चाहिए. ऑफिस, कॉलेज या फिर बाजार ही क्यों न जाना हो बाइक की जरूरत अक्सर पड़ती रहती है. बाइक कार के मुकाबले कम खर्च में काम पूरा कर देती है. लेकिन, अक्सर कुछ लोगों को अपनी सैलरी में कौन सी बाइक लें इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है. कुछ लोगों का सवाल रहता है कि अगर वे हर महीने 30 हजार रुपये कमा रहे हैं तो ऐसे में उन्हें कौन सी बाइक लेनी चाहिए.

देखा जाए तो आपकी सैलरी करीब 30,000 प्रति महीना है और आप नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको ऐसी बाइक चुननी चाहिए जिसका बजट आपकी इनकम के हिसाब से मैच हो. चलिए जानते हैं आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी.

1. TVS Raider

अगर आपकी सैलरी 30 हजार रुपये है तो ऐसे में TVS Raider लेना आपके लिए एक अच्छा फैसला हो सकता है. इस बाइक में आपको बेहतरीन लुक्स के साथ ही एक अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाती है. अगर आप ऑफिस जाने के लिए बाइक ले रहे हैं तो यह बाइक आपको एक स्पोर्टी फील देगी. वहीं, इसमें आपको 60 से 65 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज भी मिल जाएगा, जोकि आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा. टीवीएस रेडर की ऑन-रोड प्राइस 99,904 रुपये से शुरू होकर 1.22 लाख रुपये तक जाती है.

2. Honda Shine

30 हजार की सैलरी पर अगर आप कोई आर्थिक बोझ नहीं लादना चाहते तो ऐसे में Honda Shine निश्चितौर पर एक बेहतर विकल्प हो सकता है. यह बाइक आपको एक लाख रुपये तक की ऑनरोड कीमत में मिल जाएगी. इसमें 123.94 सीसी का दमदार इंजन मिलता है, जो 55 से लेकर 60 किलोमीटर की माइलेज देने के साथ ही दमदार परफॉर्मेंस भी देती है. इसमें आपको एक अच्छी टॉप स्पीड के साथ शानदार लुक और डिजाइन भी दिया जाता है.

3. Hero HF Deluxe