Bihar Petrol Diesel Price 25 May: बिहार में कितने बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम? टंकी फुल कराने से पहले देखें ताजा रेट्स

Bihar Petrol Diesel Price 25 May: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. इसका असर बिहार पर भी देखने को मिल रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बिहार के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या हैं?

अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. जिसकी वजह देश में इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है. जिसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि तेल कंपनियों में 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है. आज यानी सोमवार (25 मई, 2026) को पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

बिहार में कितने बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम?

बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 112.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.87 रुपये प्रति लीटर हो गई है. वहीं अगर नालंदा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 113.99 रुपये और डीजल की कीमत 99.98 रुपये प्रति लीटर हो गई है. इससे पहले 23 मई को पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. 10 दिन में पेट्रोल-डीजल की कीमत में चौथी बार बढ़ोतरी की गई है.

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बिहार के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

जिला पेट्रोल डीजल पटना 112.70 99.87 गया 111.85 97.82 भागलपुर 111.51 97.48 मुजफ्फरपुर 111.31 97.29 दरभंगा 111.28 97.27 बेगूसराय 110.19 96.25 पूर्णिया 112.03 97.97 अररिया 112.19 98.24 किशनगंज 112.18 98.25

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