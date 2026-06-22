Bihar Krishi Input Anudan Yojana: 3.96 लाख किसानों के खाते में आए 200 करोड़! ऐसे चेक करें पेमेंट स्टेटस और आवेदन की प्रकिया

राज्य के लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ‘कृषि इनपुट सब्सिडी योजना’ के तहत 3.96 लाख से ज़्यादा प्रभावित किसानों के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के ज़रिए 200 करोड़ से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर की. यह राशि उन किसानों को दी गई है जिनकी फसलें मार्च 2026 में तूफ़ान, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई थीं.

13 ज़िलों के किसानों को फ़ायदा

मार्च 2026 में आई प्राकृतिक आपदा के कारण 13 ज़िलों में फसल को 33 प्रतिशत से ज़्यादा नुकसान हुआ. इन ज़िलों में सहरसा, समस्तीपुर, मुज़फ़्फ़रपुर, मधेपुरा, अररिया, बेगूसराय, पूर्णिया, दरभंगा, किशनगंज, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल और भागलपुर शामिल हैं. प्रभावित किसानों के बारे में रिपोर्ट मिलने के बाद राहत राशि बांटने की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

किसानों के लिए 260.71 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग ने कृषि इनपुट सब्सिडी के लिए 200 करोड़ उपलब्ध कराए. इसके अलावा, कृषि विभाग के अनुरोध पर 60.71 करोड़ की अतिरिक्त राशि मंज़ूर की गई. इस तरह, प्रभावित किसानों की मदद के लिए कुल 260.71 करोड़ का प्रावधान किया गया है. ‘कृषि इनपुट सब्सिडी योजना’ का मकसद सिर्फ़ आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि यह किसानों में भरोसा और स्थिरता भी पैदा करती है. यह मदद किसानों को खेती फिर से शुरू करने और अपनी आर्थिक स्थिति मज़बूत करने में सक्षम बनाएगी.

कृषि इनपुट अनुदान योजना क्या है?

कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए आर्थिक मदद मिलती है. इसमें रबी और खरीफ दोनों फसलें शामिल हैं. इस योजना के तहत, एक किसान परिवार (जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हों) अधिकतम 2 हेक्टेयर (494 डेसिमल) ज़मीन के लिए मदद पाने का हकदार है. परिवार की जानकारी आधार के ज़रिए वेरिफाई की जाती है.

किसान इस योजना के तहत एक बार में सिर्फ़ एक फसल के नुकसान के मुआवज़े के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें गेहूं, रबी की दालें, मक्का, सब्ज़ियां, गन्ना, बारहमासी फसलें और औषधीय व सुगंधित पौधों जैसी फसलों से होने वाला नुकसान शामिल है.

दूसरे किसानों को भी जल्द ही मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार के लगभग 13 ज़िलों में तूफ़ान और बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है. जिन किसानों के खातों में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, उन्हें जल्द ही मदद की राशि जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने किसानों से यह भी अपील की कि वे प्राकृतिक आपदाओं के समय आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ में शामिल हों.

कैसे पता करें कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं

बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाएं.

‘Application Status and Print’ (आवेदन की स्थिति और प्रिंट) विकल्प चुनें.

इसके बाद, ‘Agriculture Input Grant Scheme’ (कृषि इनपुट अनुदान योजना) पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.

‘Application Status’ (आवेदन की स्थिति) विकल्प चुनें.

‘Year 2025 Rabi March’ (वर्ष 2025 रबी मार्च) विकल्प चुनें.

सर्च करने के बाद, आवेदन और पेमेंट से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी,

कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें