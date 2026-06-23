क्या है बिहार का CD रेश्यो? सम्राट चौधरी सरकार का बैंकों को अल्टीमेटम; कम लोन देने वालों पर होगी सख्ती

Bihar Credit Deposit Ratio: बिहार में सम्राट चौधरी सरकार ने बैंकों को सीधी चेतावनी दी है कि अगर वे लोगों को घर और बिजनेस के लिए लोन देने में कोताही बरतते हैं, तो सरकार उनके सरकारी अकाउंट में पैसे जमा नहीं करेगी. डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार 50% से कम क्रेडिट-डिपॉजिट रेश्यो (CD) वाले बैंकों से डिपॉजिट स्वीकार नहीं करेगी.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 60% से 80% के CD रेश्यो को बैंक और मार्केट की हेल्थ के लिए सबसे अच्छा मानता है. राज्य सरकार की सख्ती का सीधा मतलब है कि बिहार में बैंक पब्लिक डिपॉजिट पर लोन नहीं देंगे, जिससे उनका CD रेश्यो और खराब हो जाएगा. जैसे ही CD रेश्यो 50% से कम होगा, सरकार उनके साथ ट्रांजैक्शन बंद कर देगी. बिहार में बैंकों को अपना CD रेश्यो बढ़ाने के लिए भी कहा गया है.

स्टेट-लेवल बैंकर्स कमेटी की जॉइंट क्वार्टरली मीटिंग को संबोधित किया

डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को स्टेट-लेवल बैंकर्स कमेटी की 96वीं और 97वीं जॉइंट क्वार्टरली मीटिंग को संबोधित किया. पटना के एक होटल में हुई मीटिंग में राज्य सरकार और बैंकों के सीनियर अधिकारी शामिल हुए. डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बैंकों को लोन देने, एनुअल क्रेडिट प्लान (ACP) टारगेट हासिल करने और CD रेश्यो बढ़ाने का निर्देश दिया। मीटिंग में, NABARD ने ACP को पिछले ₹336,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹495,000 करोड़ करने का प्रपोज़ल पेश किया.

CD रेश्यो क्या है?

इसे क्रेडिट-डिपॉज़िट रेश्यो कहते हैं. यह मापता है कि जनता के डिपॉज़िट का कितना हिस्सा लोन के रूप में जनता को वापस किया जा रहा है. बैंक आम कस्टमर और बिज़नेसमैन, दोनों को घर, गाड़ी और दूसरी बिज़नेस जरूरतों के लिए लोन देते हैं. बैंक लोन देने से रेवेन्यू कमाते हैं, जो कस्टमर डिपॉज़िट पर इंटरेस्ट के साथ मिलकर बैंक को बढ़ाने में मदद करता है. सीधे शब्दों में कहें तो, अगर किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉज़िट या RD जैसी स्कीम के तहत किसी कस्टमर ने ₹100 जमा किए हैं, और बैंक अलग-अलग लोन के तहत लोगों को ₹50 बांटता है, तो बैंक का CD रेश्यो 50 परसेंट होगा.

बिहार का CD रेश्यो क्या है?

मीटिंग में बैंक अधिकारियों ने सरकार को बताया कि बिहार का CD रेश्यो अभी 60.21 परसेंट है. इसका मतलब है कि अगर बिहार के लोग बैंकों में ₹100 जमा करते हैं, तो उन्हें अलग-अलग लोन के जरिए सिर्फ़ ₹60 मिलते हैं. नेशनल एवरेज लगभग 80 परसेंट है. इकॉनमी के लिए 70 से 75 परसेंट का CD रेश्यो सबसे अच्छा माना जाता है.

किसी राज्य के विकास में बैंक लोन की अहमियत अमीर राज्यों के CD रेश्यो से समझी जा सकती है. महाराष्ट्र में यह रेश्यो 98 परसेंट, राजस्थान में 98 परसेंट और गुजरात में 90 परसेंट है. कुछ राज्यों में CD रेश्यो 100 से ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि उस राज्य के लोगों को उस राज्य में जमा रकम से ज़्यादा लोन दिया जाता है. उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में CD रेश्यो 126 है, तेलंगाना में 128 है, और आंध्र प्रदेश में 155 है.

प्रशांत किशोर ने CD रेश्यो का मुद्दा उठाया

जन सूरज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर बिहार के कम CD रेश्यो का मुद्दा उठाते रहे हैं. अपने दौरे और विधानसभा चुनाव के दौरान, PK ने इस मुद्दे पर NDA सरकार की कड़ी आलोचना की. बिहार के कम CD रेश्यो का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के लोगों को नौकरी या दूसरे कामों के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे राज्यों को लोन बांटने में किया जा रहा है.

इससे बिहार पीछे रह रहा है जबकि दूसरे राज्य डेवलप हो रहे हैं. PK की बात को सही संदर्भ में कहें तो, अगर बिहार में ₹100 जमा करने पर ₹60 का लोन मिलता है, तो बाकी ₹40 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में जा रहे हैं, जहां वहां के लोगों द्वारा जमा की गई रकम से ज़्यादा लोन बांटे जा रहे हैं.

हालात सुधर रहे हैं, CD रेश्यो बढ़ रहा

हाल के सालों में बिहार के बैंकों का CD रेश्यो बेहतर होने लगा है. 2020 में CD रेश्यो 50% से कम था. 2022 में यह पहली बार 50% से ऊपर गया. तब से यह बढ़ रहा है और जून 2026 में 60% से ऊपर पहुंच गया. बिहार सरकार की बैंकों को चेतावनी के बाद इसमें और सुधार की उम्मीद है. सरकार राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसके लिए इन्वेस्टर्स को बैंक लोन लेना होगा.