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क्या आप भी खरीदते हैं ऑनलाइन स्मार्टफोन? फर्जी वेबसाइट्स से रहें सावधान, इस तरह हो सकता है स्कैम

कुछ फर्जी वेबसाइट्स बड़े-बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन बेहद कम कीमत पर बेचने का दावा करती हैं. बिना जांच किए फोन ले लेने से कई बार आप फाइनेंशियल ठगी के शिकार भी हो सकते हैं.

By: Kunal Mishra | Last Updated: June 3, 2026 3:53:13 PM IST

क्या आप भी खरीदते हैं ऑनलाइन स्मार्टफोन? फर्जी वेबसाइट्स से रहें सावधान, इस तरह हो सकता है स्कैम


Beware of Fake Websites: आज के डिजिटल दौर में जहां, घर बैठे ऑनलाइन खाना, घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगाने का ट्रेंड है. वहीं, लोग स्मार्टफोन को भी घर बैठे मंगाना पसंद करते है, जो उन्हें काफी सुविधाजनक लगता है. इसका एक कारण यह भी है कि ऑनलाइन या फिर कुछ ई-कॉर्मस प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स से मोबाइल लेने पर अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है. हालांकि, आज भी ऐसे कई लोग हैं, जो स्मार्टफोन को केवल शोरूम या कंपनी से ही लेना पसंद करते हैं. आकर्षक डिस्काउंट और सुविधाजनक डिलीवरी को देखते हुए स्मार्टफोन लेने से कई बार आपके साथ फ्रॉड या स्कैम भी हो सकता है.

कुछ फर्जी वेबसाइट्स बड़े-बड़े ब्रांड्स के स्मार्टफोन बेहद कम कीमत पर बेचने का दावा करती हैं. बिना जांच किए फोन ले लेने से कई बार आप फाइनेंशियल ठगी के शिकार भी हो सकते हैं. 

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कैसे स्कैम करती हैं फर्जी वेबसाइट्स? 

CyberDost I4C ने अपने आधिकारिक सोशल मीडया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे लोग स्मार्टफोन लेने के लालच में आकर ठगी के शिकार हो जाते हैं. दरअसल, आजकल साइबर अपराधी कुछ बडेी-बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की तरह ही दिखने वाली कुछ फर्जी वेबसाउट्स बनाते हैं और उनपर भारी डिस्काउंट देने की बात करते हैं. जब आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनते हैं तो ऐसे में डिलीवरी के समय QR कोड स्कैन करवाकर पैसों की ठगी कर लेते हैं. कई बार साइबर अपराधी आपसे  EMI अप्रूवल कॉल करके OTP, UPI PIN या CVV जैसी गोपनीय जानकारी लेकर बैंक खाते से पैसे साफ कर देते हैं. 

स्मार्टफोन लेने से पहले ध्यान रखें ये बातें 

स्मार्टफोन लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. फोन की डिलीवरी आपको कैश में ही लेनी चाहिए, ताकि आपके बैंक की किसी भी तरह की जानकारी साइबर अपराधियों तक न जाए. जिस वेबसाइट से आप फोन लेने जा रहे हैं उनके बारे में अच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए. ज्यादा सस्ते ऑफर या आकर्षक डिस्काउंट के झांसे मेंन आएं. कभी भी अपना OTP, CVV या बैंक से जुड़ी अन्य कोई डिटेल किसी को न दें.

Tags: smartphone guide
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