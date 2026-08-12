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30 हजार से कम सैलरी वालों के लिए कौन सा Term Insurance रहेगा सही? कितना मिलेगा कवर, क्या रहेगा प्रीमियम, जानें सबकुछ

अचानक कमाने वाले सदस्य की मौत होने पर परिवार के सामने घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, किराया आदि एक बड़ी चुनौती बन जाती है. ऐसी स्थिति में पर्याप्त लाइफ कवर परिवार को आर्थिक सहारा दे सकता है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Last Updated: August 12, 2026 4:50:56 PM IST

30 हजार से कम सैलरी वालों के लिए कौन सा Term Insurance रहेगा सही? कितना मिलेगा कवर, क्या रहेगा प्रीमियम, जानें सबकुछ


Best term insurance: टर्म इंश्योरेंस आज के समय में लोगों सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, जो आपको फाइनेंशियल सुरक्षा देता है. लेकिन, अक्सर कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर उनकी सैलरी 20 से 30 हजार रुपये के बीच है तो क्या ऐसे में क्या वे टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं. जबकि, ऐसा नहीं है कि कम इनकम वाले व्यक्ति के लिए भी Term Insurance काफी जरूरी हो सकता है और खासकर तब जब उसके परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उसी की कमाई पर निर्भर हो.
अचानक कमाने वाले सदस्य की मौत होने पर परिवार के सामने घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, किराया आदि एक बड़ी चुनौती बन जाती है. ऐसी स्थिति में पर्याप्त लाइफ कवर परिवार को आर्थिक सहारा दे सकता है. चलिए जानते हैं इसके बारे में. 

कौन सा टर्म इंश्योरेंस लेना रहेगा सही?

टर्म इंश्योरेंस को लेकर अक्सर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं. लेकिन, अगर आपकी कमाई 30 हजार रुपये से कम है तो ऐसे में आपको ऐसा टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसमें प्रीमियम कम हो और लाइफ कवर ज्यादो होना चाहिए. ऐसा इंश्योरेंस आप किसी भी प्राइवेट कंपनी से ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसके लिए सरकारी बीमा कंपनी LIC से भी टर्म इंश्योरेंस करा सकते हैं. अगर आपकी सैलरी कम है तो शुरुआत में ज्यादा अमाउंट या सम एश्योर्ड पर ध्यान न दें. जरूरी यह है कि आपको टर्म इंश्योरेंस कराकर रखना चाहिए. 

कितना होना चाहिए लाइफ कवर? 

बात करें अगर 30 हजार से कम सैलरी वालों का लाइफ कवर कितना होना चाहिए तो इस सैलरी में आप सालाना 3.6 लाख रुपये कमाते हैं. इस हिसाब से आपकी ईयरली इनकम से कम से कम 10 से 15 गुना ज्यादा आपका लाइफ कवर होना चाहिए. ऐसे में आपका लाइफ कवर लगभग 36 से 54 लाख रुपये के बीच में होना चाहिए, जिसके बाद आपका टर्म इंश्योरेंस आपकी जरूरतों पर सटीक बैठेगा.

Tags: Best term insurance
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