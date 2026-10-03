Best Recharge Plan: 28 दिन वाला या 30 दिन का रीचार्ज प्लान? हर महीने के छोटे अंतर से सालभर में कितना बदलेगा खर्च, समझें पूरा गणित

Best Recharge Plan: मोबाइल फोन आज हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है और इसे चलाने के लिए हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है. ज्यादातर मोबाइल यूजर्स रिचार्ज प्लान चुनते समय उसकी कीमत, डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और वैलिडिटी देखते हैं. लेकिन, एक ऐसा अंतर भी है जिसपर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन है या 30 दिन. देखने में दो दिनों का यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन जब पूरे साल का हिसाब लगाया जाता है तो रिचार्ज कराने की संख्या और कुल खर्च में अंतर आ सकता है.

कई टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग वैलिडिटी वाले प्रीपेड प्लान देती हैं. इनमें 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान काफी आम हैं, जबकि कुछ प्लान 30 दिन या कैलेंडर-मंथ आधारित वैलिडिटी के साथ मिल सकते हैं. चलिए किसमें बचेंगे आपके पैसे.

28 दिन की वैलिडिटी में क्या मिलेगा?

अगर आप जियो का 299 रुपये का रीचार्ज कराते हैं तो ऐसे में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी. अगर आप इसे मंथली कराते हैं तो 299 × 13 रिचार्ज = 3,887 रुपये चुकाने पड़ेंगे. 28 दिन वाले 299 प्लान के हिसाब से सालभर में करीब 3,887 रुपये खर्च होते हैं. 13 रिचार्ज करने पर कुल वैलिडिटी 364 दिन होती है. इसलिए सालभर कनेक्शन एक्टिव रखने के लिए अगले रिचार्ज की जरूरत पड़ सकती है.

30 दिन की वैलिडिटी में कितने बचेंगे पैसे?