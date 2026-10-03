Home > व्यापार > Best Recharge Plan: 28 दिन वाला या 30 दिन का रीचार्ज प्लान? हर महीने के छोटे अंतर से सालभर में कितना बदलेगा खर्च, समझें पूरा गणित

Best Recharge Plan: 28 दिन वाला या 30 दिन का रीचार्ज प्लान? हर महीने के छोटे अंतर से सालभर में कितना बदलेगा खर्च, समझें पूरा गणित

कई टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग वैलिडिटी वाले प्रीपेड प्लान देती हैं. इनमें 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान काफी आम हैं, जबकि कुछ प्लान 30 दिन या कैलेंडर-मंथ आधारित वैलिडिटी के साथ मिल सकते हैं. चलिए किसमें बचेंगे आपके पैसे.

By: Kunal Mishra | Published: October 3, 2026 2:59:37 PM IST

Best Recharge Plan: 28 दिन वाला या 30 दिन का रीचार्ज प्लान? हर महीने के छोटे अंतर से सालभर में कितना बदलेगा खर्च, समझें पूरा गणित


Best Recharge Plan: मोबाइल फोन आज हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है और इसे चलाने के लिए हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है. ज्यादातर मोबाइल यूजर्स रिचार्ज प्लान चुनते समय उसकी कीमत, डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और वैलिडिटी देखते हैं. लेकिन, एक ऐसा अंतर भी है जिसपर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन है या 30 दिन. देखने में दो दिनों का यह अंतर छोटा लगता है, लेकिन जब पूरे साल का हिसाब लगाया जाता है तो रिचार्ज कराने की संख्या और कुल खर्च में अंतर आ सकता है.
कई टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग वैलिडिटी वाले प्रीपेड प्लान देती हैं. इनमें 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान काफी आम हैं, जबकि कुछ प्लान 30 दिन या कैलेंडर-मंथ आधारित वैलिडिटी के साथ मिल सकते हैं. चलिए किसमें बचेंगे आपके पैसे. 
 

28 दिन की वैलिडिटी में क्या मिलेगा? 

अगर आप जियो का 299 रुपये का रीचार्ज कराते हैं तो ऐसे में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी. अगर आप इसे मंथली कराते हैं तो 299 × 13 रिचार्ज = 3,887 रुपये चुकाने पड़ेंगे. 28 दिन वाले 299 प्लान के हिसाब से सालभर में करीब 3,887 रुपये खर्च होते हैं. 13 रिचार्ज करने पर कुल वैलिडिटी 364 दिन होती है. इसलिए सालभर कनेक्शन एक्टिव रखने के लिए अगले रिचार्ज की जरूरत पड़ सकती है. 
 

30 दिन की वैलिडिटी में कितने बचेंगे पैसे? 

अगर आप Jio का 319 प्लान लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको एक महीने की वैलिडिटी मिलती है. अगर आप इस रीचार्ज को हर महीने कराते हैं तो ऐसे में 319 × 12 रिचार्ज = 3,828 रुपये देने होते हैं. इस प्लान में रोजाना 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं. अगर पूरे साल 12 मंथली रिचार्ज किए जाएं तो कुल खर्च 3,828 रुपये होगा. देखा जाए तो अगर आप 319 रुपये का रीचार्ज कराते हैं तो ऐसे में आपके लिए जियो का रीचार्ज थोड़ा ज्यादा किफायती हो सकता है.

Tags: Best Recharge Planhome-hero-pos-7
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं लवीना टंडन? कास्टिंग काउज पर किया चौंकाने वाला...

October 2, 2026

IRCTC में टिकट कैसे कैंसिल करें?

October 2, 2026

युजवेंद्र चहल की गर्लफ्रेंड लिस्ट

October 2, 2026

गया ही नहीं, 8 जगहों पर भी कर सकते हैं...

October 2, 2026

बाली में नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट

October 1, 2026

सबसे सस्ता लोन कहां मिलेगा?

October 1, 2026
Best Recharge Plan: 28 दिन वाला या 30 दिन का रीचार्ज प्लान? हर महीने के छोटे अंतर से सालभर में कितना बदलेगा खर्च, समझें पूरा गणित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Best Recharge Plan: 28 दिन वाला या 30 दिन का रीचार्ज प्लान? हर महीने के छोटे अंतर से सालभर में कितना बदलेगा खर्च, समझें पूरा गणित
Best Recharge Plan: 28 दिन वाला या 30 दिन का रीचार्ज प्लान? हर महीने के छोटे अंतर से सालभर में कितना बदलेगा खर्च, समझें पूरा गणित
Best Recharge Plan: 28 दिन वाला या 30 दिन का रीचार्ज प्लान? हर महीने के छोटे अंतर से सालभर में कितना बदलेगा खर्च, समझें पूरा गणित
Best Recharge Plan: 28 दिन वाला या 30 दिन का रीचार्ज प्लान? हर महीने के छोटे अंतर से सालभर में कितना बदलेगा खर्च, समझें पूरा गणित
Best Recharge Plan: 28 दिन वाला या 30 दिन का रीचार्ज प्लान? हर महीने के छोटे अंतर से सालभर में कितना बदलेगा खर्च, समझें पूरा गणित