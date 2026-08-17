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Gifts for Rakhi: राखी पर बहन को दे सकते हैं ये फाइनेंश‍ियल गिफ्ट्स, लिस्ट में पेपर गोल्ड को भी करें शामिल

इसलिए ऐसे में बहन को कोई ऐसा निवेश या सेविंग से जुड़ा गिफ्ट दें, जो लंबे समय में उसकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करने में मदद कर सके. चलिए जानते हैं ऐसे कुछ फाइनेंशियल गिफ्ट्स के बारें में.

By: Kunal Mishra | Published: August 17, 2026 1:30:00 PM IST

Gifts for Rakhi: राखी पर बहन को दे सकते हैं ये फाइनेंश‍ियल गिफ्ट्स, लिस्ट में पेपर गोल्ड को भी करें शामिल


Gifts for Rakhi: रक्षाबंधन सिर्फ भाई-बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करने का ही त्योहार नहीं है, बल्कि इस मौके पर भाई अपनी बहन को गिफ्ट भी देते हैं. आमतौर पर लोग अपनी बहन को ज्वेलरी, मिठाई, गैजेट्स के स साथ ही साथ गिफ्ट में कैश भी देते हैं. हालांकि, अगर आप इस बार अपनी बहन को ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जो सिर्फ कुछ दिनों की खुशी न देकर उन्हें कुछ फाइनेंशियल गिफ्ट भी दे सकते हैं. आज के समय में आर्थिक रूप से मजबूत होना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है.
इसलिए ऐसे में बहन को कोई ऐसा निवेश या सेविंग से जुड़ा गिफ्ट दें, जो लंबे समय में उसकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करने में मदद कर सके. चलिए जानते हैं ऐसे कुछ फाइनेंशियल गिफ्ट्स के बारें में. 

1. पेपर गोल्ड 

रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को सोना देना भारत में काफी पुरानी परंपरा है. लेकिन, अगर आप फिजिकल गोल्ड की ज्वेलरी या सिक्के देने के बजाय निवेश के नजरिए से सोना देना चाहते हैं, तो पेपर गोल्ड में निवेश किया जा सकता है. इनमें निवेश करने से आपको घर पर सोना रखने, लॉकर की जरूरत या चोरी जैसी फिजिकल स्टोरेज से जुड़ी चिंताओं से बचने में मदद मिल सकती है. 

2. बैंक में करा दें FD 

अगर आपकी बहन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD भी एक विकल्प हो सकता है. अगर आप अपनी बहन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो ऐसे में FD में निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है. रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन के लिए FD शुरू करने में आर्थिक मदद कर सकते हैं. FD की अवधि चुनते समय बहन की जरूरत को ध्यान में रखना जरूरी है कि उसे पैसों की सही जरूरत कब पड़ सकती है. 

3. म्यूचुअल फंड में निवेश 

अगर आपकी बहन लंबे समय के लिए निवेश करना चाहती है और बाजार से जुड़े उतार-चढ़ाव को समझते हुए जोखिम लेने के लिए तैयार है, तो गिट में उसे म्यूचुअल फंड देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है.आप रक्षाबंधन के मौके पर उसे निवेश का एक फिक्स अमाउंट दे सकते हैं, जिसके बाद आप उसके साथ मिलकर SIP शुरू करने पर विचार कर सकते हैं.

Tags: Gifts for Rakhi
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