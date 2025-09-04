Home > व्यापार > 2025 में सोना खरीदने के लिए कौन से दिन हैं सबसे बेहतर?

2025 में सोना खरीदने के लिए कौन से दिन हैं सबसे बेहतर?

भारत में लोग सोने को बहुत खास और कीमती समझते हैं, इसलिए वे खास अवसरों पर सोना खरीदना पसंद करते हैं। अक्षय तृतीया और धनतेरस जैसे शुभ दिन सोना खरीदने के लिए सबसे अच्छे समय माने जाते हैं।

Published By: JP Yadav
Published: September 4, 2025 12:27:48 IST

2025 में सोना खरीदने के लिए कौन से दिन हैं सबसे बेहतर?

भारत में लोग सोने को बहुत खास और कीमती समझते हैं, इसलिए वे खास अवसरों पर सोना खरीदना पसंद करते हैं। अक्षय तृतीया और धनतेरस जैसे शुभ दिन सोना खरीदने के लिए सबसे अच्छे समय माने जाते हैं।

2025 में सोना खरीदने के लिए सबसे अच्छे दिन 

भारत में हर महीने कोई न कोई त्योहार या खास मौका जरूर आता है। इसी वजह से लोग अलग-अलग समय पर सोना खरीदना पसंद करते हैं। यहां हमने 2025 के कुछ खास और शुभ दिनों की जानकारी दी है जब सोना खरीदना अच्छा माना जाता है।

पुष्य नक्षत्र – 17 सितम्बर 2025
नवरात्रि – 22 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2025 तक
दशहरा – 2 अक्टूबर 2025
पुष्य नक्षत्र – 15 अक्टूबर 2025
धनतेरस – 17 अक्टूबर 2025
दीवाली – 21 अक्टूबर 2025
बली प्रतिपदा – 22 अक्टूबर 2025
पुष्य नक्षत्र – 11 नवम्बर 2025
पुष्य नक्षत्र – 8 दिसम्बर 2025

अच्छे दिनों पर सोना खरीदने का फायदा 

भारत त्योहारों और धार्मिक विश्वासों का देश है। धनतेरस और शादी जैसे अच्छे मौके पर सोने की बिक्री बढ़ जाती है। लोग मानते हैं कि सोना खुशहाली और समृद्धि लाता है और यह निवेश का एक अच्छा तरीका भी है। इसके अलावा सोने का पौराणिक और धार्मिक महत्व भी है। इसलिए सोना भारतीय लोगों के दिल में खास जगह रखता है।

भारत में लोग सोने को बहुत मानते हैं। यह कई परिवारों के लिए भावनात्मक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग सोचते हैं कि सप्ताह में कौन सा दिन सोना खरीदना अच्छा रहेगा। हमारी संस्कृति में सोना खरीदने के कई शुभ दिन होते हैं। लेकिन सही समय सोना खरीदने का फैसला करते समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति, लक्ष्य और बाजार की हालत को ध्यान में रखना चाहिए।

Tags: diwali 2025festivalgold ratewedding
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
2025 में सोना खरीदने के लिए कौन से दिन हैं सबसे बेहतर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

2025 में सोना खरीदने के लिए कौन से दिन हैं सबसे बेहतर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

2025 में सोना खरीदने के लिए कौन से दिन हैं सबसे बेहतर?
2025 में सोना खरीदने के लिए कौन से दिन हैं सबसे बेहतर?
2025 में सोना खरीदने के लिए कौन से दिन हैं सबसे बेहतर?
2025 में सोना खरीदने के लिए कौन से दिन हैं सबसे बेहतर?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?