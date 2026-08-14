Flipkart Freedom Sale 2026 में इस्तेमाल करें ये Credit Cards, मिलेगा बंपर डिस्काउंट, डील बनेगी किफायती

Flipkart Freedom Sale 2026: Flipkart Freedom Sale 2026 शुरू हो चुकी है और स्वत्रंतत्रा दिवस के मौके पर यहां कई तरह के ऑफर और डिस्काउंट मिल रहे हैं. लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फैशन और दूसरी कैटेगरी तक में कई बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं. लोग इस सेल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब सेल आने के बाद इसपर जमकर शॉपिंग की जा रही है.

Flipkart ने Freedom Sale के लिए कई क्रेडिट कार्ड पर अच्छा डिस्काउंट रखा है, जिन्हें इस सेल में इस्तेमाल करने के बाद आपकी डील और भी ज्यादा किफायती बन सकती है. बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर, एक्सचेंज बेनिफिट, EMI ऑफर और दूसरे डिस्काउंट को मिलाकर किसी भी डील को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है.

1. SBI Credit Card

अगर आप Flipkart Freedom Sale 2026 में शॉपिंग कर रहे हैं तो ऐसे में SBI Credit Card आपके काफी काम आ सकता है. इस कार्ड द्वारा शॉपिंग करने पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा मिल सकता है. यह ऑफर 16 अगस्त 2026 तक वैध है. SBI Card के मुताबिक इसके लिए आपकी मिनिमम ट्रांजेक्शन 1000 रुपये होनी चाहिए. इसके लिए आपको EMI पर भी पर भी फायदा मिलेगा.

2. Flipkart Axis Bank

Flipkart Freedom Sale 2026 में कोई भी स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने पर अगर आप Flipkart Axis Bank का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसपर आपको बंपर डिस्काउंट मिल सकता है. इसमें आपको कुछ कैटेगरी पर 5 फीसदी का डिस्काउंट मिल सकता है. वहीं, फोन लेने पर आपको 5995 रुपये तक का डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है.

3. Flipkart SBI Credit Card