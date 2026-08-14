Home > व्यापार > Flipkart Freedom Sale 2026 में इस्तेमाल करें ये Credit Cards, मिलेगा बंपर डिस्काउंट, डील बनेगी किफायती

Flipkart Freedom Sale 2026 में इस्तेमाल करें ये Credit Cards, मिलेगा बंपर डिस्काउंट, डील बनेगी किफायती

Flipkart ने Freedom Sale के लिए कई क्रेडिट कार्ड पर अच्छा डिस्काउंट रखा है, जिन्हें इस सेल में इस्तेमाल करने के बाद आपकी डील और भी ज्यादा किफायती बन सकती है. बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर, एक्सचेंज बेनिफिट, EMI ऑफर और दूसरे डिस्काउंट को मिलाकर किसी भी डील को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: August 14, 2026 6:26:14 PM IST

Flipkart Freedom Sale 2026 में इस्तेमाल करें ये Credit Cards, मिलेगा बंपर डिस्काउंट, डील बनेगी किफायती


Flipkart Freedom Sale 2026: Flipkart Freedom Sale 2026 शुरू हो चुकी है और स्वत्रंतत्रा दिवस के मौके पर यहां कई तरह के ऑफर और डिस्काउंट मिल रहे हैं. लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फैशन और दूसरी कैटेगरी तक में कई बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं. लोग इस सेल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब सेल आने के बाद इसपर जमकर शॉपिंग की जा रही है.
Flipkart ने Freedom Sale के लिए कई क्रेडिट कार्ड पर अच्छा डिस्काउंट रखा है, जिन्हें इस सेल में इस्तेमाल करने के बाद आपकी डील और भी ज्यादा किफायती बन सकती है. बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर, एक्सचेंज बेनिफिट, EMI ऑफर और दूसरे डिस्काउंट को मिलाकर किसी भी डील को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है. 

1. SBI Credit Card 

अगर आप Flipkart Freedom Sale 2026 में शॉपिंग कर रहे हैं तो ऐसे में SBI Credit Card आपके काफी काम आ सकता है. इस कार्ड द्वारा शॉपिंग करने पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा मिल सकता है. यह ऑफर 16 अगस्त 2026 तक वैध है. SBI Card के मुताबिक इसके लिए आपकी मिनिमम ट्रांजेक्शन 1000 रुपये होनी चाहिए. इसके लिए आपको EMI पर भी पर भी फायदा मिलेगा. 

2. Flipkart Axis Bank 

Flipkart Freedom Sale 2026 में कोई भी स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने पर अगर आप Flipkart Axis Bank का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसपर आपको बंपर डिस्काउंट मिल सकता है. इसमें आपको कुछ कैटेगरी पर 5 फीसदी का डिस्काउंट मिल सकता है. वहीं, फोन लेने पर आपको 5995 रुपये तक का डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है. 

3. Flipkart SBI Credit Card 

सेल में ज्यादा ऑफर पाने के साथ ही डील को किफायती बनाने के लिए आप Flipkart SBI Credit Card को इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप इस कार्ड को लगाकर शॉपिंग कर रहे हैं तो ऐसे में 4,990 रुपये की खरीदारी करने पर 5% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है .इसपर आपको 500 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं मिलता है. 

Tags: Flipkart Freedom Sale
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 देशभक्ति डायलॉग्स

August 14, 2026

1947 का जख्म: बॉलीवुड की ये फिल्में नहीं भूल पाएंगे!

August 14, 2026

ओटीटी पर इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में हो रही रिलीज?

August 13, 2026

टेस्ट इतिहास में किसने झटके सबसे ज्यादा विकेट? टॉप-5 में...

August 13, 2026

WTC में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन? देखें...

August 12, 2026

बेहद फायदेमंद होता है मेथी का पानी

August 12, 2026
Flipkart Freedom Sale 2026 में इस्तेमाल करें ये Credit Cards, मिलेगा बंपर डिस्काउंट, डील बनेगी किफायती

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Flipkart Freedom Sale 2026 में इस्तेमाल करें ये Credit Cards, मिलेगा बंपर डिस्काउंट, डील बनेगी किफायती
Flipkart Freedom Sale 2026 में इस्तेमाल करें ये Credit Cards, मिलेगा बंपर डिस्काउंट, डील बनेगी किफायती
Flipkart Freedom Sale 2026 में इस्तेमाल करें ये Credit Cards, मिलेगा बंपर डिस्काउंट, डील बनेगी किफायती
Flipkart Freedom Sale 2026 में इस्तेमाल करें ये Credit Cards, मिलेगा बंपर डिस्काउंट, डील बनेगी किफायती