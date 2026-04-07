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भारतीय कंपनी का कमाल, लांच किया दुनिया का पहला ‘Protein Condom’!जानें क्यों हो रहें ट्रोल?

Protein Condom launch in India: कंपनी ने अपने विज्ञापन में बहुत सीमित जानकारी दी है. इसके मुताबिक, इस कंडोम में Allergenin नाम का तत्व मौजूद है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 7, 2026 5:18:33 PM IST

बीस्टलाइफ प्रोटीन कंडोम
बीस्टलाइफ प्रोटीन कंडोम


Beastlife Protein Condom: भारत की कंपनी Beast Life ने कंडोम मार्केट में एक अनोखा दावा करके सबका ध्यान खींच लिया है. कंपनी ने खुद को “दुनिया का पहला प्रोटीन कंडोम” लॉन्च करने वाला बताया है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक मजेदार टैगलाइन—“हम आपकी रात के खेल को अपग्रेड करने आ रहे हैं”—के साथ यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. लोगों में इस नए प्रोडक्ट को लेकर जिज्ञासा के साथ-साथ भ्रम भी बढ़ गया है.

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‘Allergenin’ और प्रोटीन का दावा

कंपनी ने अपने विज्ञापन में बहुत सीमित जानकारी दी है. इसके मुताबिक, इस कंडोम में ‘Allergenin’ नाम का तत्व मौजूद है, जिसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने वाला बताया गया है. दरअसल, यह L-Arginine नामक एक अमीनो एसिड से जुड़ा बताया जा रहा है, जो आमतौर पर प्री-वर्कआउट सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल होता है. कंपनी का संकेत है कि यह तत्व शरीर की नसों के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके ठोस वैज्ञानिक या क्लीनिकल प्रमाण साझा नहीं किए गए हैं.

सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक 

‘प्रोटीन कंडोम’ शब्द सुनते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे मजाक का विषय बना लिया. यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में तरह-तरह के सवाल पूछे—’क्या यह आइसोलेट है या नॉर्मल?’, ‘इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे?’ और ‘यह किस समस्या का समाधान करेगा?’ कुछ यूजर्स ने इसे क्रिएटिव मार्केटिंग स्टंट बताया, तो कुछ ने खुलकर ट्रोल भी किया. कुल मिलाकर, यह पोस्ट चर्चा का बड़ा विषय बन गई है.

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अप्रैल फूल या मार्केटिंग स्टंट?

कई लोगों को शक है कि यह पूरा मामला अप्रैल फूल या सिर्फ वायरल मार्केटिंग का हिस्सा हो सकता है. कुछ यूजर्स ने कंपनी पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भ्रामक जानकारी फैला रही है. हालांकि, Beast Life ने अभी तक न तो इन दावों को स्पष्ट किया है और न ही खारिज किया है. यह चुप्पी लोगों की उत्सुकता और अटकलों को और बढ़ा रही है.

क्या रहेगी कीमत? 

कंपनी के अनुसार, तीन कंडोम के पैक की कीमत 169 रुपये रखी गई है और इसके लिए एक खरीद लिंक भी साझा किया गया है. कंडोम मार्केट में इस तरह के अनोखे और तकनीकी दावे पहले भी सामने आ चुके हैं. उदाहरण के तौर पर, जर्मनी की कंपनी Billy Boy ने 2024 में ‘Camdom’ नाम का डिजिटल डिवाइस पेश किया था, जिसका उद्देश्य बिना अनुमति रिकॉर्डिंग को रोकना था. ऐसे इनोवेशन दिखाते हैं कि यह सेक्टर लगातार नए प्रयोगों और वायरल मार्केटिंग के जरिए चर्चा में बना रहता है.

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Tags: Beastlife Protein CondomL-Arginine condom benefitsNew condom launch in IndiaProtein CondomWhat is a Protein Condom
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