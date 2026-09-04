Personal Loan: पैसों की जरूरत में न ले बैठें गलत लोन, इन बैंकों में मिल रहा कम ब्याज पर पर्सनल Loan, देखें पूरी लिस्ट

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Personal Loan: आज कल लोन लेना या मिलना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है. यह प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी आसान हो चुकी है. अचानक घर में कोई बड़ा खर्च आ जाए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत हो या फिर मेडिकल इमरजेंसी सामने आ जाए तो ऐसे में मजबूरी में लोगों को पर्सनल लोन लेना पड़ता है. यह लोन मिलना तो आसान है, लेकिन कम ब्याज पर मिलना इतना आसान नहीं है. ज्यादा ब्याज पर तो कोई भी बैंक आपको लोन दे देगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सी बैंक कम ब्याज पर लोन देती है. पर्सनल लोन की ब्याज दर हर ग्राहक के लिए एक जैसी नहीं होती है.
बैंक आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम या नौकरी आदि जैसे आधार पर ऑफर तय करती है. इसलिए किसी बैंक की वेबसाइट पर दिखाई गई शुरुआती ब्याज दर को हर ग्राहक के लिए मिलने वाला फिक्स रेट नहीं समझना चाहिए.
किन बैंकों में मिलेगा कम ब्याज पर लोन?
अगर आप बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहले आपको यह लिस्ट चेक करनी चाहिए. देश में कई ऐसे बैंक हैं, जो कम ब्याज पर आपको पर्सनल लोन देते हैं. यूनियन बैंक अपने पात्र ग्राहकों को 8.75 से लेकर के 12.55 फीसदी की ब्याज दर से लोन देता है. वहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपको 8.75 फीसदी से लेकर के 13.55 फीसदी की ब्याज तक की दर से पर्सनल लोन मिल सकता है.
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को 9.85 से लेकर के 11.65 फीसदी की ब्याज दर से पर्सनल लोन देता है. वहीं, केनरा बैंक 9.70 फीसदी से लेकर 15.15 फीसदी के ब्याज से पर्सनल लोन देता है. एक्सिस बैंक अपने ग्राहकों के लिए पर्सनल लोन की शुरुआत 9.99 फीसदी की ब्याज दर से लोन देता है. लोन लेने के लिए आप ब्रांच में जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं.
लोन लेते समय कुछ बातों का रखें ध्यान
अगर आप बैंक से पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. आपको लोन लेते समय बैंक में पूछना चाहिए कि उनकी प्रोसेसिंग फीस कितनी है. लोन लेते समय अवधि का खासतौर पर ध्यान रखें कि आप लंबी या छोटी कौन सी अवधि का लोन ले रहे हैं. आपको बैंक से पहले ही ईएमआई के बारे में पूछ लेना चाहिए. इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर भी लोन लेने में काफी काम आ सकता है.