सरस्वती पूजा पर बैंक खुलेंगे या बंद? घर से निकलने से पहले; यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holidays: अगर आप बैंक से जुड़ा काम करने का प्लान बना रहे है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी के मौके पर बैंक बंद रहेंगे या नहीं? आइए जानते है पूरी जानकारी.



भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के अनुसार ये छुट्टियां पूरे देश में नहीं बल्कि राज्यवार तय की गई है. यानी कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, जबकि अन्य जगहों पर बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी.

आरबीआई ने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत वर्ष 2026 के लिए बैंक छुट्टियों की सूची जारी की है. यह अवकाश सरकारी, निजी, कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू होगा, हालांकि कुछ छुट्टियां राज्य-विशिष्ट हो सकती है. ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए बैंक जाने से पहले अपने राज्य की छुट्टियों की जानकारी यहां देख लें.

बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

तारीख दिन राज्य / क्षेत्र अवकाश का कारण 23 जनवरी 2026 शुक्रवार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा (चयनित राज्य) नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती / सरस्वती पूजा / श्री पंचमी (बसंत पंचमी) / वीर सुरेंद्र साय जयंती 24 जनवरी 2026 शनिवार पूरे भारत में चौथा शनिवार (अनिवार्य बैंक अवकाश) 25 जनवरी 2026 रविवार पूरे भारत में साप्ताहिक अवकाश

जनवरी 2026 की प्रमुख बैंक छुट्टियां