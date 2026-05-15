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16 मई को बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे? RBI ने इस राज्य में क्यों घोषित की छुट्टी, घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट

Bank Holiday: अगर आप कल यानी 16 मई 2026 को बैंक जाने का सोच रहें है, तो सबसे पहले यह खबर पढ़ लें, क्योंकि तीसरा शनिवार होने के बाद भी कल इस राज्य में बैंकों की छुट्टी रहेगी.

By: Shristi S | Published: May 15, 2026 6:15:56 PM IST

16 मई को बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे?
16 मई को बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे?


Bank Holiday 16 May 2026: अक्सर नौकरीपेशा और कामकाजी लोग शनिवार का दिन बैंक के काम निपटाने के लिए चुनते है. लोगों को यह तो पता होता है कि महीने की दूसरी और चौथी यानी आखिरी शनिवार को बैंक की छुट्टी होती है, इसलिए लोग हमेशा पहली और तीसरी शनिवार को बैंक जाने का सोचते है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है. अगर आप कल बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पता कर लें कि बैंक खुले रहेंगे या नहीं.

आमतौर पर तीसरे शनिवार को बैंक खुले रहते हैं, लेकिन अगर आप सिक्किम के रहने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है, चलिए विस्तार से जानें कि रिसर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्किम के लिए छुट्टी क्यों घोषित की है और मई में बैंक कब-कब बंद रहेंगे.

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सिक्किम में RBI ने बैंक की छुट्टी घोषित क्यों की है?

कल, शनिवार, 16 मई, को सिक्किम में ‘राज्य दिवस’ मनाया जाएगा, जिस वजह से सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे. बाकी सभी राज्यों में बैंक की ब्रांच खुली रहेंगी. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में बैंक तीसरे शनिवार को हमेशा की तरह खुले रहेंगे.

सिक्किम का ‘राज्य दिवस’ हर साल 16 मई को मनाया जाता है. 16 मई, 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बना था; इसी दिन राजशाही खत्म हुई थी और लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी. कल, यानी 2026 में, सिक्किम अपना 50वां ‘राज्य दिवस’ मना रहा है, इसी वजह से बैंक बंद हैं. RBI ने सिक्किम में बैंक की सभी ब्रांच के लिए बैंक की छुट्टी भी घोषित की है.

मई में बैंक कब-कब बंद रहेंगे?

मई 2026 में, पूरे देश में रविवार के दिन बैंक बंद रहेंगे 17, 24 और 31 मई को. शनिवार, 23 मई को, जो कि चौथा शनिवार है, बैंक बंद रहेंगे. सिक्किम में ‘राज्य दिवस’ होने की वजह से 16 मई को बैंक बंद रहेंगे. काज़ी नज़रुल इस्लाम की जयंती के मौके पर 26 मई को भी बैंक बंद रह सकते हैं. ईद-उल-अज़हा के मौके पर 27-28 मई को ज़्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

Tags: Bank Holidayhome-hero-pos-3Sikkim
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