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लोन की EMI न चुकाने पर अब आपका मोबाइल ब्लॉक नहीं करेगा बैंक, ग्राहकों के साथ नहीं होगा गलत व्यवहार, जानिए RBI का नया नियम

अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा स्पष्ट रूप से इस सवाल का जवाब दे दिया गया है. आरबीआई का कहना है कि कोई भी बैंक, NBFC या रिकवरी एजेंसी केवल लोन नहीं चुकाने के चलते किसी ग्राहक का मोबाइल फोन ब्लॉक या बंद नहीं कर सकती है.

By: Kunal Mishra | Published: May 22, 2026 2:04:29 PM IST

लोन की EMI न चुकाने पर अब आपका मोबाइल ब्लॉक नहीं करेगा बैंक, ग्राहकों के साथ नहीं होगा गलत व्यवहार, जानिए RBI का नया नियम


Loan Recovery New Rules:  देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की EMI में बंधे हुए हैं. अक्सर लोग होम लोन ले लेने के बाद सालों तक EMI भरते रहते हैं. अब डिजिटल लोन की सेवाएं लोगों को इतनी मिलने लगी हैं कि लोग मोटरसाइकिल से लेकर फोन और यहां तक की घड़ी और ईयरबड्स को भी लोन पर ले लेते हैं. लेकिन, कई बार लोन चुकाने में देरी भी हो जाती है, जिसके चलते बैंक उनका सामान जब्त कर लेता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल जरूर रहता है कि लोन नहीं चुकाए जाने पर उनका सामान जैसे फोन आदि को बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा.

अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा स्पष्ट रूप से इस सवाल का जवाब दे दिया गया है. आरबीआई का कहना है कि कोई भी बैंक, NBFC या रिकवरी एजेंसी केवल लोन नहीं चुकाने के चलते किसी ग्राहक का मोबाइल फोन ब्लॉक या बंद नहीं कर सकती है. 

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RBI ने दी लोगों को बड़ी राहत 

दरअसल, पिछले कुछ समय से लोगों की बहुत शिकायतें सुनने को मिल रही थीं कि फोन की किस्त या ईएमआई नहीं भरने के बाद उनका फोन बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा बंद कर दिया जाता था. इस मामले पर RBI ने स्पष्ट किया कि लोन देने वाली कंपनियां ग्राहकों के साथ डराने-धमकाने वाला व्यवहार नहीं कर सकतीं हैं  और साथ ही साथ रिकवरी प्रोसेस कानून के तहत किया जाना चाहिए. केवल यही नहीं, बल्कि आरबीआई का कहना है कि अगर कोई ऐप या कंपनी ग्राहक के मोबाइल को ब्लॉक करती है या फिर उसकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करती है तो ऐसे में उसपर कार्रवाई की जा सकती है.

बैंक द्वारा कब ब्लॉक हो सकेगा फोन? 

आरबीआई ने कुछ नियम और शर्तों के तहत बैंकों को मोबाइल ब्लॉक करने की छूट दी है. दरअसल, आरबीआई का कहना है कि बैंक केवल उसी स्थिति में किसी मोबाइल डिवाइस को ब्लॉक या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, यदि उस मोबाइल फोन खरीदने के लिए लोन खुद ही फाइनेंस किया हो. अगर बैंक ने खुद मोबाइल खरीदने के लिए लोन दिया है तो ऐसे में बैंक द्वारा फोन को ब्लॉक किया जा सकता है. 

Tags: Loan Recovery
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