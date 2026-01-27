देशभर के बैंक पर लगा ताला! जानें बिना जाए घर बैठे कैसे करें जरूरी काम

Bank Strike Today: आज उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो बैंक जाने की योजना बना रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को देश भर के पब्लिक सेक्टर बैंकों में बैंकिंग कामकाज बाधित होने की संभावना है, क्योंकि बैंक यूनियनें पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल कर रही हैं. जानकारी के मुताबिक ये हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने बुलाई है, जो बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नौ यूनियनों का एक समूह है. 22 और 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ सुलह बैठकें उनकी मांग पर कोई आश्वासन देने में विफल रहीं, जिसके बाद यह हड़ताल बुलाई गई है. ऐसे म हम आपको बताने वाले हैं कि बैंक के बंद होने पर घर बैठे कैसे बैंक के काम आसानी से करें?

इंटरनेट बैंकिंग का करें इस्तेमाल

जैसा की आप सभी जानते हैं कि आज लगभग सभी बैंक इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देते हैं, जिससे आप घर बैठे ही अपने अकाउंट से जुड़े ज़्यादातर काम कर सकते हैं. बैलेंस चेक करना, पैसे ट्रांसफर करना, बिजली-पानी का बिल भरना, मोबाइल रिचार्ज, FD/RD खोलना या बंद करना. ये सभी काम मोबाइल ऐप या बैंक की वेबसाइट से आसानी से हो जाते हैं. इसके लिए बस आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी और पासवर्ड होना बेहद ज़रूरी है.

UPI, ATM और डिजिटल सेवाओं से मदद

UPI ऐप्स (जैसे Google Pay, PhonePe और BHIM) के ज़रिए, आप तुरंत पैसे भेज और पा सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार पेमेंट कर सकते हैं. ATM का इस्तेमाल सिर्फ़ कैश निकालने के लिए ही नहीं, बल्कि मिनी स्टेटमेंट, PIN बदलने और कुछ बैंकों में चेकबुक रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जा सकता है. इसके अलावा, बैंक के कस्टमर केयर, चैटबॉट और ईमेल सेवाओं के ज़रिए आप घर बैठे ही कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं.

वीडियो KYC और ऑफ़लाइन डॉक्यूमेंटेशन

अब, अकाउंट खोलना, KYC डिटेल्स अपडेट करना और लोन से जुड़े कई रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं. आप वीडियो KYC वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं. चेक और डेबिट कार्ड को ब्लॉक/अनब्लॉक करने, और अपना पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने जैसी सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं. बस याद रखें कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंकिंग सेवाओं का सुरक्षित रूप से लाभ उठाने के लिए कभी भी अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर न करें.