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Bank Strike September 2026: अगले सप्ताह सिर्फ 3 दिन खुलेंगे बैंक, हड़ताल ने बढ़ाई ग्राहकों की टेंशन

Bank Strike September 2026: 28 सितंबर से 30 सितंबर, 2026 यानी तीन दिनों के लिए ब्रांच-आधारित सेवाओं में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. इससे उपभोक्ताओं की दिक्कत बढ़ सकती है.

By: JP Yadav | Last Updated: September 21, 2026 3:39:08 PM IST

Bank Strike September 2026: अगले सप्ताह सिर्फ 2 दिन खुलेंगे बैंक, हड़ताल ने बढ़ाई ग्राहकों की टेंशन
Bank Strike September 2026: अगले सप्ताह सिर्फ 2 दिन खुलेंगे बैंक, हड़ताल ने बढ़ाई ग्राहकों की टेंशन


Bank Strike September 2026: अगर आप अगले सप्ताह बैंक जाकर अपने वित्त संबंधी काम निपटाना चाहते हैं तो पहले यह पूरी खबर पढ़ लें, क्योंकि  यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस (UFBU) अपनी प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल करने वाली है. ऐसे में बैंक ग्राहकों को 28 सितंबर से 30 सितंबर, 2026 तक 3 दिनों के लिए ब्रांच-आधारित सेवाओं में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. यह प्रस्तावित हड़ताल वीकेंड के ठीक बाद होगी. 26 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार है और बैंक की छुट्टी है, जबकि 27 सितंबर, 2026 को रविवार है. नतीजतन अगर 3 दिन की हड़ताल होती है, तो देश भर में बैंक शाखाएं 26 सितंबर से लगातार 3 दिनों तक बंद रह सकती हैं. ऐसे में अगले सप्ताह सिर्फ 3 दिन बैंक खुले रहेंगे. 

बैंक कर्मचारी हड़ताल की योजना क्यों बना रहे हैं? यूनियनें 5 दिन के बैंकिंग कामकाज और कई अन्य मांगों पर जोर दे रही हैं. UFBU का कहना है कि वह बैंकिंग कार्यबल के 90 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है. 5 दिन के बैंकिंग कामकाज की मांग के अलावा, यूनियनें पेंशन को अपडेट और बेहतर बनाने, सभी पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते का एक समान फॉर्मूला और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का विकल्प भी मांग रही हैं. 

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यहां पर बता दें कि UFBU से जुड़ी बैंक यूनियनों ने पहले भी इन्हीं मांगों को लेकर 11 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल की थी. अगर हड़ताल योजना के अनुसार होती है, तो यह बैंकिंग क्षेत्र के छमाही क्लोजिंग पीरियड के दौरान भी होगी. उधर, वित्त मंत्रालय सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहा है, जिससे यूनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा बुलाई गई 3 दिन की हड़ताल के दौरान बैंकिंग कामकाज और ग्राहकों के लिए जरूरी सेवाओं को चालू रखने के इंतजामों पर चर्चा की जा सके. 

बैंकों को भेजे गए एक कम्युनिकेशन के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ (DFS) के सचिव सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे. चर्चा हड़ताल की अवधि के दौरान बैंकिंग कामकाज और ग्राहकों के लिए जरूरी सेवाओं को बनाए रखने के उपायों पर केंद्रित होगी. बैठक में ऐसी आकस्मिक व्यवस्थाओं पर विचार किए जाने की उम्मीद है जिनका उद्देश्य रुकावट को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि हड़ताल के दौरान भी ग्राहक जरूरी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकें.

 बैंक क्या कह रहे हैं?

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI), यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया और अन्य बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे प्रस्तावित हड़ताल की तारीखों से पहले बैंकिंग से जुड़े काम पूरे कर लें. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने ग्राहकों को बताया है कि प्रस्तावित हड़ताल के दौरान ज़रूरी बैंकिंग सेवाएं जारी रखने के लिए वह हर संभव कोशिश कर रहा है.उधर,  यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने भी कहा है कि वह हड़ताल के दौरान ज़रूरी बैंकिंग सेवाएं बनाए रखने के लिए काम कर रहा है. 

बैंक ने चेतावनी दी है कि तीनों दिन ब्रांच का कामकाज प्रभावित हो सकता है. 26 और 27 सितंबर को पहले से ही बैंक की छुट्टियां हैं, इसलिए जिन ग्राहकों को ब्रांच से जुड़े ज़रूरी काम करने हैं, उन्हें 26 सितंबर से पहले ही उन्हें पूरा कर लेना चाहिए.  जिन ग्राहकों को ब्रांच में ज़रूरी बैंकिंग काम करने हैं, वे प्रस्तावित हड़ताल शुरू होने से पहले उन्हें पूरा कर सकते हैं, जिन्हें कैश की ज़रूरत है, वे इस दौरान ATM और कैश निकालने की दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं.

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपने ग्राहकों को क्या सलाह दी

  • स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि वह हड़ताल के दौरान ज़रूरी बैंकिंग सेवाएं बनाए रखने के लिए कदम उठा रहा है और ग्राहकों से दूसरे तरीकों (अल्टरनेटिव चैनल) का इस्तेमाल करने को कहा. बैंक ने कहा कि हालांकि हम हड़ताल के दौरान ज़रूरी बैंकिंग सेवाएं देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. 
  • ग्राहकों से अनुरोध है कि वो हड़ताल की तारीखों से पहले ज़रूरी बैंकिंग लेन-देन पूरे कर लें. 
  • कैश की ज़रूरतों के लिए ATM/ADWM का इस्तेमाल करें. 
  • कस्टमर सर्विस सेंटर का इस्तेमाल करें.
  •  बैंकिंग ज़रूरतों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, YONO, मोबाइल बैंकिंग, UPI और दूसरे डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल करें.

ग्राहकों को ये सेवाएं मिलती रहेंगी

मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ATM और ADWM, बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) पॉइंट, UPI और दूसरे डिजिटल बैंकिंग चैनल, कस्टमर सर्विस सेंटर.

 क्या बैंक हड़ताल के दौरान ATM और UPI काम करेंगे?

ग्राहक हड़ताल के दौरान भी रोज़मर्रा के लेन-देन के लिए ATM, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI), मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिन्हें खास तौर पर बैंक ब्रांच से कैश निकालना है, वे हड़ताल के बाद ब्रांच का कामकाज फिर से शुरू होने का इंतज़ार करने के बजाय पहले ही कैश निकाल सकते हैं. जिन पेमेंट और दूसरे लेन-देन के लिए ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ग्राहक UPI और दूसरे उपलब्ध डिजिटल पेमेंट चैनलों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं.

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