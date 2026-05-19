FD Interest Rate: इस बैंक ने FD पर बढ़ा दिया ब्याज, सीनियर सिटीजन को होगा लाभ, पढ़ें नियम

FD Interest Rate: देश में ज्यादातर बैंक जहां फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज को कम कर रहे हैं, वहीं Bank of India ने अपने कस्टमरों को राहत देते हुए एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है. बैंक के इस फैसले से उन लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है, जो सेफ इंवेस्टमेंट के साथ गारंटीड रिटर्न चाहते हैं.

बैंक ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ रुपये से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान किया है. नई ब्याज दरें 18 मई 2026 से लागू हो चुकी हैं. ऐसे समय में जब अधिकतर बैंक एफडी पर रिटर्न घटा रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया का ये कदम निवेशकों के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है.

RBI की कटौती के बाद बदला था माहौल

फरवरी 2025 से Reserve Bank of India यानी RBI लगातार रेपो रेट में कटौती कर रहा है. अब तक कुल 125 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जा चुकी है. इसका असर धीरे-धीरे बैंकिंग सेक्टर पर भी दिखाई देने लगा है.

कम रेपो रेट के कारण कई सरकारी और निजी बैंकों ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज को घटा दिया, खासकर 1 से 3 साल की समय वाली जमा योजनाओं में. ऐसे में निवेशकों को पहले की तुलना में कम रिटर्न मिलने लगा है.

सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर न करें निवेश

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल ज्यादा ब्याज दर देखकर एफडी में निवेश करना सही फैसला नहीं होता. निवेश करने से पहले कई जरूरी बातों को समझना जरूरी है. निवेशकों को ये देखना चाहिए कि बढ़ी हुई ब्याज दर किस अवधि के लिए दी जा रही है. इसके अलावा कॉलेबल और नॉन-कॉलबल एफडी के बीच अंतर को भी समझना जरूरी है. समय से पहले पैसा निकालने पर कितना जुर्माना लगेगा, इसकी जानकारी भी पहले लेनी चाहिए.

इसके साथ ही टैक्स कटने के बाद मिलने वाले वास्तविक रिटर्न का हिसाब लगाना भी जरूरी माना जाता है, क्योंकि कई बार ऊंची ब्याज दर के बावजूद टैक्स के बाद फायदा कम रह जाता है.

वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकता है ज्यादा फायदा

बैंक ऑफ इंडिया वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त लाभ भी दे रहा है. इसके अलावा बैंक एक करोड़ रुपये से ज्यादा की नॉन-कॉलबल एफडी पर कम से कम एक साल की अवधि के लिए 15 बेसिस पॉइंट्स अतिरिक्त ब्याज भी ऑफर कर रहा है. ऐसे में जो निवेशक लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह मौका फायदे का साबित हो सकता है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी बैंक में एफडी कराने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर, लॉक-इन अवधि, समय से पहले निकासी के नियम और टैक्स से जुड़ी शर्तों की तुलना जरूर करनी चाहिए. सही जानकारी के साथ किया गया निवेश भविष्य में बेहतर और सुरक्षित रिटर्न दे सकता है.