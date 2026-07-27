Bank of Baroda Data Breach: बैंक ऑफ बड़ौदा का डाटा हुआ लीक, अकाउंट और आधार डिटेल्स भी शामिल; साइबर ठगी का बढ़ा खतरा

Bank of Baroda Data Breach: देश के बड़े सरकारी बैंकों में शामिल बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े एक बड़े डेटा लीक का दावा सामने आया है. सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि बैंक का करीब 1TB डेटा इंटरनेट और डार्क वेब पर लीक हो गया है. हालांकि, अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. ऐसे में ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है.

क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के अनुसार, एक थ्रेट एक्टर यानी खुद को हैकर बताने वाले व्यक्ति ने दावा किया है कि उसने बैंक ऑफ बड़ौदा के सिस्टम में सेंध लगाकर बड़ी मात्रा में डेटा हासिल किया है. उसने कथित तौर पर डेटा के कुछ सैंपल और डाउनलोड लिंक भी साझा किए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर श्रीकांत नाम के एक यूजर ने इस कथित डेटा लीक का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है. उन्होंने इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समेत कई सरकारी एजेंसियों को टैग करते हुए जांच की मांग की है. फिलहाल, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

कौन-सी जानकारी लीक होने का दावा?

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लीक हुए डेटा में ग्राहकों के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, बैंक खाते की जानकारी, नेट बैंकिंग रिकॉर्ड, लोन से जुड़े दस्तावेज, कॉर्पोरेट बैंकिंग डेटा और बैंक की कुछ आंतरिक फाइलें शामिल हो सकती हैं. अगर यह दावा सही साबित होता है, तो साइबर अपराधी इस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.

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क्या ग्राहकों का पैसा खतरे में है?

सिर्फ डेटा लीक होने का मतलब यह नहीं है कि बैंक खाते से पैसा अपने आप निकल जाएगा. लेकिन अगर किसी के पास आपकी निजी जानकारी पहुंच जाती है, तो वह आपको धोखा देकर OTP, UPI PIN, पासवर्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी लेने की कोशिश कर सकता है. यही कारण है कि ग्राहकों को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. बैंक कभी भी फोन, मैसेज या ईमेल के जरिए OTP, PIN या पासवर्ड नहीं मांगता. इसलिए ऐसी किसी भी मांग पर तुरंत सावधान हो जाएं और जानकारी साझा न करें. हालांकि, अब तक बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से इस कथित डेटा लीक को लेकर कोई आधिकारिक बयान या प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है.

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