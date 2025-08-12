Home > व्यापार > Bank Minimum Balance: बैंकों की मनमानी को नहीं रोक सकता RBI! मिनिमम बैलेंस मामले में गवर्नर संजय मल्होत्रा का हैरान करने वाला बयान

RBI On Bank Minimum Balance: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा मनमाने न्यूनतम बैलेंस पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने से इनकार किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक न्यूनतम बैलेंस कितना रखना है, यह बैंकों पर छोड़ता है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 12, 2025 15:03:02 IST

RBI On Bank Minimum Balance: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा मनमाने न्यूनतम बैलेंस पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने से इनकार किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक न्यूनतम बैलेंस कितना रखना है, यह बैंकों पर छोड़ता है। आरबीआई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त, 2025 से खुलने वाले नए बचत खातों के लिए औसत मासिक बैलेंस की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है।

मेट्रो और शहरी शाखाओं में न्यूनतम बैलेंस 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि अर्ध-शहरी शाखाओं में इसे 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

आरबीआई ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार

हालांकि, ये बदलाव केवल नए ग्राहकों पर लागू होंगे, जबकि नए न्यूनतम बैलेंस नियम पुराने खाताधारकों पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक बैंक द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की जाती। अगर ग्राहक इस औसत बैलेंस की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो बैंक उन पर जुर्माना लगाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को कहा कि बैंक बचत खातों में न्यूनतम राशि तय करने के लिए स्वतंत्र हैं और यह आरबीआई के नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने यह बात गुजरात के मेहसाणा ज़िले की गोजरिया ग्राम पंचायत में वित्तीय समावेशन पर आयोजित एक समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कही।

संजय मल्होत्रा ने क्या कहा?

निजी बैंक आईसीआईसीआई के बचत खाते के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि में वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, “आरबीआई ने न्यूनतम राशि तय करने का फ़ैसला हर बैंक पर छोड़ दिया है। कुछ बैंकों ने इसे 10,000 रुपये, कुछ ने 2,000 रुपये और कुछ ने ग्राहकों को इससे छूट दी है। यह आरबीआई के नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।” आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त से नए बचत खाते खोलने वालों के लिए न्यूनतम राशि की सीमा बढ़ा दी है।

