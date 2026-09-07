बैंक ग्राहकों को बड़ा झटका! 11 से 15 सितंबर तक लगातार 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक और कैश के चक्कर में फंसने से पहले निपटाएं ये जरूरी काम!

अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम निपटाना है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी और टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती है! ऐसा इसलिए है क्योंकि सितंबर के महीने में बैंकों की छुट्टियों का ऐसा बवंडर बन रहा है कि देश के कई हिस्सों में बैंक लगातार 5 दिन यानी 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक पूरी तरह बंद रहने वाले हैं. इसमें एसबीआई (SBI), एचडीएफसी (HDFC) और आईसीआईसीआई (ICICI) जैसे तमाम बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंक शामिल हैं. कभी लोकल चुनावों तो कभी गणेश चतुर्थी, नुआखाई और संवत्सरी जैसे बड़े त्योहारों की वजह से अलग-अलग शहरों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, राहत की बात यह है कि 10 सितंबर तक सभी बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे, इसलिए चेक क्लियरेंस, केवाईसी या कैश जमा करने जैसे जरूरी काम तुरंत निपटा लें, वरना बैंक के चक्कर काटते-काटते आपके जूते घिस जाएंगे! आइए जानते हैं कि इन पांच दिनों में किस दिन और कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे.

11 से 15 सितंबर तक क्यों बंद रहेंगे बैंक?

सितंबर के इस हफ्ते में छुट्टियों की ऐसी झड़ी लगी है कि बैंक ग्राहकों की सांसें अटक गई हैं. 11 सितंबर को राजस्थान में लोकल म्युनिसिपल चुनाव यानी निकाय चुनावों के चलते वोटिंग होनी है, जिसकी वजह से जयपुर समेत पूरे राज्य में बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 12 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार और असम में श्रीमंत संकरदेव की पुण्यतिथि की वजह से देश भर में बैंक हॉलिडे रहेगा. फिर 13 सितंबर को संडे की साप्ताहिक छुट्टी आ जाएगी. इसके तुरंत बाद 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज के पावन अवसर पर मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, भुवनेश्वर, बेलापुर, पणजी और विजयवाड़ा जैसे बड़े शहरों में बैंक शटर गिराए रहेंगे. सिलसिलेवार तरीके से 15 सितंबर को संवत्सरी और नुआखाई जैसे त्योहारों के चलते अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम जैसे इलाकों में बैंक बंद रहेंगे.

एटीएम और ऑनलाइन सर्विसेज का क्या होगा?

अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक बंद होने से आपकी दुनिया रुक जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. डिजिटल इंडिया का जमाना है, इसलिए गूगल पे (Google Pay), फोनपे (PhonePe), पेटीएम (PayM) और नेट बैंकिंग जैसी यूपीआई (UPI) सेवाएं 24 घंटे सातों दिन चालू रहेंगी. आप ऑनलाइन लेन-देन बेफिक्र होकर कर सकते हैं. इसके अलावा, एटीएम से कैश निकालने की सुविधा भी मिलती रहेगी. लेकिन, लगातार पांच दिन बैंक बंद रहने की वजह से एटीएम में कैश खत्म होने का खतरा जरूर पैदा हो सकता है. इसलिए समझदारी इसी में है कि इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत कैश अपने पास पहले से ही संभाल कर रख लें, ताकि बाद में किसी परेशानी में न फंसना पड़े.

10 सितंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी काम

बैंक के चक्कर काटने से बचना है और किसी बड़े ट्रांजैक्शन में फंसने से खुद को बचाना है, तो 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर यानी गुरुवार की शाम तक अपने सारे पेंडिंग काम हर हाल में खत्म कर लीजिए. अगर किसी को चेक देना है या बैंक में कोई चेक क्लियरेंस के लिए अटका है, तो उसे समय से पहले जमा करवा दें. बैंक की पासबुक एंट्री, केवाईसी अपडेट, लोन या अकाउंट से जुड़ा कोई भी ऐसा काम जिसके लिए बैंक ब्रांच जाना जरूरी हो, उसे तुरंत निपटा लें. एक बार छुट्टियां शुरू हो गईं, तो पांच दिनों तक बैंक के दरवाजे पर ताला लटका मिलेगा और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे!

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