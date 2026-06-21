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Bank Holiday: 22 से 28 जून के बीच 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, तुरंत निपटा लें काम

Bank holiday: अगर आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार के रहने वाले हैं, तो 26 जून (शुक्रवार) से 28 जून (रविवार) तक बैंक लगातार तीन दिन बंद रहेंगे. इसलिए, चेक क्लियरेंस, ड्राफ़्ट प्रोसेसिंग या कैश डिपॉज़िट का काम गुरुवार, 25 जून को ही पूरा कर लें.

By: Divyanshi Singh | Published: June 21, 2026 8:17:18 PM IST

अगले हफ्ते पूरे 4 दिन बैंक रहेंगे बंद
अगले हफ्ते पूरे 4 दिन बैंक रहेंगे बंद


Bank holiday: कल से एक नया हफ़्ता शुरू हो रहा है. आने वाले हफ़्ते में, 22 जून से 28 जून, 2026 के बीच, भारत में प्राइवेट और सरकारी बैंक चार दिन बंद रहेंगे.भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इस महीने नेशनल, रीजनल और धार्मिक छुट्टियों के आधार पर ग्यारह छुट्टियों की लिस्ट जारी की है. इसमें दूसरा शनिवार, चौथा शनिवार और सभी रविवार शामिल हैं. हालाँकि, ये छुट्टियाँ पूरे देश में लागू नहीं होंगी; कुछ छुट्टियाँ कुछ खास राज्यों और शहरों तक ही सीमित हैं.

बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट

  • 22 जून (सोमवार) – रथ यात्रा के मौके पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.
  • 25 जून (गुरुवार) – मुहर्रम के खास मौके पर सिर्फ़ विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.
  • 26 जून (शुक्रवार) – मुहर्रम/आशूरा के मौके पर देश भर के ज़्यादातर शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना, जयपुर, भोपाल और कई दूसरे बड़े शहर शामिल हैं.
  • 27 जून (शनिवार) – यह महीने का चौथा शनिवार है, इसलिए इस दिन बैंक बंद रहेंगे. रिज़र्व बैंक के नियमों के मुताबिक, इस दिन सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहते हैं.
  • 28 जून (रविवार) – इस दिन वीकली ऑफ़ होने की वजह से पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

लगातार तीन दिन बंद

अगर आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार के रहने वाले हैं, तो 26 जून (शुक्रवार) से 28 जून (रविवार) तक बैंक लगातार तीन दिन बंद रहेंगे. इसलिए, चेक क्लियरेंस, ड्राफ़्ट प्रोसेसिंग या कैश डिपॉज़िट का काम गुरुवार, 25 जून को ही पूरा कर लें.

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डिजिटल बैंकिंग पर करें भरोसा 

छुट्टियों की वजह से बैंक ब्रांच बंद हो सकती हैं, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी ऑनलाइन डिजिटल सर्विस, जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI (Google Pay, PhonePe), और ATM, 24/7 चालू रहेंगी.

Tags: Bank Holiday
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