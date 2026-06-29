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Bank Holiday July 2026: अगले महीने इतने दिन नहीं खुलेंगे बैंक, पहले ही निपटा लें जरूरी काम

Bank Holidays in July 2026: जुलाई 2026 में अलग-अलग राज्यों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे. इनमें रविवार, दूसरा-चौथा शनिवार और क्षेत्रीय त्योहारों की छुट्टियां शामिल हैं. बैंक जाने से पहले पूरी छुट्टियों की सूची जरूर देख लें.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 29, 2026 10:12:06 AM IST

Bank Holiday July 2026: अगले महीने इतने दिन नहीं खुलेंगे बैंक, पहले ही निपटा लें जरूरी काम


Bank Holidays in July 2026: जून का महीना अब खत्म होने वाला है और इसके साथ ही जुलाई 2026 की शुरुआत होने जा रही है. हर नए महीने की तरह इस बार भी कई लोग बैंक से जुड़े जरूरी काम जैसे चेक जमा करना, ड्राफ्ट बनवाना, लोन से संबंधित प्रक्रिया पूरी करना या अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ लेने की योजना बना रहे होंगे. ऐसे में बैंक की छुट्टियों की जानकारी पहले से होना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी जरूरी काम में देरी या परेशानी का सामना न करना पड़े. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, जुलाई 2026 में अलग-अलग राज्यों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे. इनमें साप्ताहिक अवकाश के अलावा कई क्षेत्रीय त्योहार और विशेष दिवस भी शामिल हैं.

 इन वजहों से जुलाई में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक

जुलाई महीने में पड़ने वाली छुट्टियों में पूरे देश में लागू होने वाले चार रविवार और दूसरा व चौथा शनिवार शामिल हैं. इसके अलावा छह दिन ऐसे हैं, जब अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण बैंक ब्रांच बंद रहेंगी. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्षेत्रीय छुट्टियां पूरे देश में लागू नहीं होंगी, बल्कि केवल संबंधित राज्यों और शहरों तक सीमित रहेंगी.

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 राज्यवार बैंक छुट्टी की पूरी लिस्ट

06 जुलाई 2026 (सोमवार)
मिजोरम की राजधानी आइजोल में एमएचआईपी दिवस (MHIP Day) के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे.

09 जुलाई 2026 (गुरुवार)
मेघालय के शिलांग में बेह देइंखलम (Beh Deinkhlam) पर्व के कारण सभी बैंक शाखाओं में अवकाश रहेगा.

16 जुलाई 2026 (गुरुवार)
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रथ यात्रा के अवसर पर बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी.

17 जुलाई 2026 (शुक्रवार)
यू टिरोट सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर मणिपुर के इम्फाल में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.

18 जुलाई 2026 (शनिवार)
सिक्किम की राजधानी गंगटोक में द्रुकपा त्शे-जी (Drukpa Tshe-zi) पर्व के चलते बैंक बंद रहेंगे.

22 जुलाई 2026 (बुधवार)
खारची पूजा के अवसर पर त्रिपुरा के अगरतला और मेघालय के शिलांग में बैंक शाखाओं में अवकाश रहेगा.

 पूरे देश में इन दिनों नहीं खुलेंगे बैंक

क्षेत्रीय छुट्टियों के अलावा कुछ अवकाश ऐसे हैं, जो देशभर के सभी सरकारी और निजी बैंकों पर समान रूप से लागू होंगे.

 05 जुलाई 2026 – रविवार
 11 जुलाई 2026 – दूसरा शनिवार
 12 जुलाई 2026 – रविवार
 19 जुलाई 2026 – रविवार
 25 जुलाई 2026 – चौथा शनिवार
 26 जुलाई 2026 – रविवार

 छुट्टियों में भी जारी रहेंगी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं

भले ही बैंक शाखाएं छुट्टी के कारण बंद रहें, लेकिन कस्टमरों की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने, बिल भुगतान करने और अन्य डिजिटल लेनदेन पहले की तरह किए जा सकेंगे. इसके अलावा नकदी निकालने के लिए एटीएम सेवाएं भी चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी.

 बैंक जाने से पहले एक बार जरूर करें पुष्टि

आरबीआई के नियमों के अनुसार त्योहारों से जुड़ी छुट्टियां सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होतीं. इसलिए यदि किसी विशेष दिन बैंक जाने की योजना है, तो पहले अपनी संबंधित बैंक शाखा या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर छुट्टी की स्थिति की पुष्टि जरूर कर लें. इससे आपका समय बचेगा और जरूरी बैंकिंग कार्य बिना किसी बाधा के पूरे हो सकेंगे.

Tags: Bank Holidays July 2026Bank Holidays in JulyBank Holidays in July 2026bank news
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