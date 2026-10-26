Bank Holiday Today Monday 26 October 2026: कहां-कहां आज हैं बैंक बंद? RBI की छुट्टी की लिस्ट चेक करके ही निकलें घर से

Bank Holiday Today Monday 26 October 2026: महर्षि वाल्मीकि जयंती (26 अक्टूबर 2026) को मनाई जाएगी. ऐसे में देश के कुछ विशेष शहरों में ही बैंक बंद रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के अनुसार, महर्षि वाल्मीकि जयंती (26 अक्टूबर 2026) के अवसर पर देश अगरतला, बेंगलुरु, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में ही बैंक बंद रहेंगे.

सोमवार, 26 अक्टूबर को भारत के कई हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी पूजा, एसेशन डे (विलय दिवस) और महर्षि वाल्मीकि जयंती जैसी विभिन्न क्षेत्रीय छुट्टियां हैं. अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में मनाए जाने वाले त्योहारों के आधार पर छुट्टियों की स्थिति भी अलग-अलग होगी.

सोमवार (26 अक्टूबर 2026) की यह बैंक छुट्टी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के उस कैलेंडर का हिस्सा है जिसे हर साल की शुरुआत में जारी किया जाता है. RBI के कैलेंडर के अनुसार, अक्टूबर के महीने में कुल 11 छुट्टियां हैं (इसमें रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की नियमित साप्ताहिक छुट्टियां शामिल नहीं हैं).

बैंक की छुट्टियां आमतौर पर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होती हैं, जो वहां मनाए जाने वाले त्योहारों और अन्य अवसरों पर निर्भर करती हैं. पूरे भारत में सभी अनुसूचित (scheduled) और गैर-अनुसूचित (non-scheduled) बैंकों में कामकाज केवल तभी पूरी तरह बंद रहता है, जब कोई राजपत्रित (gazetted) सार्वजनिक अवकाश हो या नियमित साप्ताहिक छुट्टी हो. सोमवार, 26 अक्टूबर को अगरतला, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर जैसे शहरों में बैंक की शाखाओं में सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी.

करवाचौथ पर भी बैंक रहेंगे बंद

अगली बैंक छुट्टी कब है? अगली बैंक छुट्टी 29 अक्टूबर, 2026 को होगी. इस दिन करवा चौथ के अवसर पर शिमला में बैंक बंद रहेंगे. करवा चौथ पर विवाहित महिलाएं अपने पतियों की सुरक्षा, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक एक दिन का कठिन व्रत रखती हैं. महीने की आखिरी बैंक छुट्टी 31 अक्टूबर को होगी। इस दिन सरदार वल्लभभाई पटेल (भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री) की जयंती के अवसर पर अहमदाबाद में बैंक बंद रहेंगे.

ऑनलाइन बैंकिंग हैं ना

बैंक की शाखाएं बंद होने का मतलब यह नहीं है कि बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से रुक जाएंगी. ग्राहक ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं. बशर्ते सर्विस प्रोवाइडर की ओर से तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से कोई विशेष सूचना न दी गई हो. बैंक की छुट्टियों की वजह से बैंक शाखाओं के कामकाज पर कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है, लेकिन डिजिटल बैंकिंग की मदद से आपके लेन-देन बिना किसी रुकावट के होते रहते हैं.

एटीएम का करें इस्तेमाल

अगर आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप ATM से पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे काम करते हैं. इसके अलावा, आप अपने बैंक के ऐप या UPI का इस्तेमाल करके अलग-अलग दुकानों पर या किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान भी कर सकते हैं.

साथ ही, आप NEFT/RTGS ट्रांसफर फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट फॉर्म और चेकबुक फॉर्म का इस्तेमाल करके फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कार्ड सेवाओं के ज़रिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ATM कार्ड भी प्राप्त किए जा सकते हैं. छुट्टियों के दौरान भी अकाउंट मेंटेनेंस फॉर्म, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करने और लॉकर के लिए आवेदन करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं.