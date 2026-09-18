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Bank Holiday Today 18 September: बैंक जाने का बना रहे हैं प्लान? 18 सितंबर की छुट्टी; पहले कर लें अपने राज्य का स्टेटस चेक

Bank Holiday Today 18 September: मेघालय में कल, शुक्रवार, 18 सितंबर को यूनिटेरियन एनिवर्सरी डे के कारण बैंक बंद रहेंगे. अगर आप कल किसी बैंक ब्रांच में जाने का प्लान बना रहे हैं, तो बाहर जाने से पहले अपने राज्य का हॉलिडे शेड्यूल चेक कर लें.

By: Heena Khan | Published: September 18, 2026 8:16:50 AM IST

Bank Holiday September 18
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Bank Holiday Today 18 September: मेघालय में कल, शुक्रवार, 18 सितंबर को यूनिटेरियन एनिवर्सरी डे के कारण बैंक बंद रहेंगे. अगर आप कल किसी बैंक ब्रांच में जाने का प्लान बना रहे हैं, तो बाहर जाने से पहले अपने राज्य का हॉलिडे शेड्यूल चेक कर लें. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 18 सितंबर को सिर्फ़ मेघालय में बैंक बंद रहेंगे. दूसरे राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक समेत सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक खुले रहेंगे.

यूनिटेरियन एनिवर्सरी डे क्यों मनाया जाता है?

मेघालय के खासी-जैंतिया हिल्स इलाके में हर साल 18 सितंबर को यूनिटेरियन एनिवर्सरी डे मनाया जाता है. यह दिन हाजोम किसोर सिंह द्वारा शुरू किए गए लोकल यूनिटेरियन आस्था आंदोलन की शुरुआत का निशान है. सिंह ने 18 सितंबर, 1887 को जवाई में अपने घर पर पहली यूनिटेरियन चर्च प्रार्थना सभा की. इस धर्म को स्थानीय तौर पर का नियम यूनिटेरियन के नाम से जाना जाता है. यह पारंपरिक खासी संस्कृति, सामाजिक ज़िम्मेदारी और इंसानी मूल्यों के साथ-साथ एक ईश्वर में विश्वास पर ज़ोर देता है. यूनिटेरियन समुदाय इस मौके पर खास प्रार्थना सभाएँ करता रहता है.

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किस राज्य में बंद और खुले हैं बैंक 

2026 में, मेघालय सरकार ने यूनिटेरियन एनिवर्सरी डे के मौके पर 18 सितंबर को लोकल छुट्टी घोषित की है. यह छुट्टी ईस्ट खासी हिल्स, ईस्ट जैंतिया हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स और री-भोई पर लागू होती है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना समेत कई राज्यों में बैंक खुले रहेंगे.

सितंबर में बैंक कब बंद रहेंगे?

  • 18 सितंबर – मेघालय में यूनिटेरियन एनिवर्सरी डे के कारण बैंक बंद रहेंगे.
  • 20 सितंबर – रविवार.
  • 21 सितंबर – श्रीमंत शंकरदेव जन्मोत्सव और श्री नारायण गुरु समाधि के कारण भुवनेश्वर और तिरुवनंतपुरम में बैंक बंद रहेंगे.
  • 22 सितंबर – कर्मा पूजा के कारण रांची में बैंक बंद रहेंगे.
  • 23 सितंबर – महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के कारण जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.
  • 25 सितंबर – इंद्रजात्रा के कारण गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे.
  • 26 सितंबर – चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे.
  • 27 सितंबर – रविवार.

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Tags: Bank Holiday
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