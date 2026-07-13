Bank Holiday This Week: इस हफ्ते 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, 13 से 19 जुलाई तक ठग रहेगी सेवाएं, जानें अपने शहर का पूरा अपडेट

Bank Holiday In July 2026: जुलाई के तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है. अगर आप बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको इस सप्ताह में रहने वाली बैंक की छुट्टियों के बारे में जान लेना चाहिए. दरअसल, इस हफ्ते बैंक कुछ दिनों तक बंद रहने वाला है. हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि हर किसी राज्य में बैंक की छुट्टी हो. कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे तो वहीं, कुछ राज्यों में इस सप्ताह बैंक बंद रह सकते हैं. भारत में सरकारी और प्राइवेट बैंकों के छुट्टी होने की खबर सामने आ रही है.

इसलिए अगर आप केवाईसी अपडेट कराने, कैश जमा कराने या फिर डिमांड ड्राफ्ट आदि को बनवाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के बारे में जान लेना चाहिए.

कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सप्ताह में बैंक 13 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2026 तक बंद रहेंगे. इस दौरान बैंक से जुड़ी सभी जरूरी सेवाएं ठप रहने वाली हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 के बीच अलग अलग राज्यों में बैंक कुल 4 दिन बंद रहेंगे. छुट्टियों का कारण रीजनल फेस्टिवल और वीकेंड आदि को माना जा रहा है. दरअसल, कुछ राज्यों में क्षेत्रीय त्योहार मनाया जा रहा है, जिससे उन राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं.

इस महीने किस दिन और कहां-कहां रहेगी बैंकों की छुट्टी?

अगर आपको बैंक की छुट्टियों के बारे में जानना है तो नीचे दी गई लिस्ट को चेक कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 जुलाई यानि गुरुवार को उत्तराखंड और मणिपुर में हरेला त्योहार मनाया जा रहा है, जिसके चलते इन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. वहीं, इसी दिन ओडिशा में रथ यात्रा की वजह से भी बैंक शाखाओं में कामकाज बंद रहेंगे. वहीं, 17 जुलाई यानि शुक्रवार को मेघालय में यू तिरोत सिंह की पुण्यतिथि के कारण बैंक बंद रहेंगे.दूसरी ओर 18 जुलाई शनिवार को सिक्किम में ड्रुकपा त्शे जी त्योहार के चलते बैंक की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा 19 जुलाई यानि रविवार को पूरे देश में साप्ताहिक छुट्टी रहेगी. इस दिन सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे.