Bank Holiday 11 November 2026: 11 नवंबर को कहां-कहां बैंक हैं और कहां खुले, लिस्ट देखकर ही निकलें घर से

Bank Holiday 11 November 2026: देश-दुनिया में भाई दूज 2026 बुधवार (11 नवंबर, 2026) को मनाया जाएगा. अगर आप बुधवार को बैंक जाकर अपना वित्त संबंध कामकाज निपटाना चाहते हैं तो यह भी जान लीजिए कि कहीं आपके शहर/राज्य में भैया दूज के चलते बैंकों में अवकाश तो नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में विभिन्न क्षेत्रीय और धार्मिक त्योहारों के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इन छुट्टियों का असर सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के ग्राहकों पर पड़ेगा.

यह बंदी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों पर लागू होगी, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं. हालांकि, देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में बैंक शाखाएं खुली रहेंगी और सामान्य रूप से काम करेंगी.

11 नवंबर को बैंक क्यों बंद हैं?

यहां वे त्योहार और अवसर दिए गए हैं, जिनके कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे.

1. लक्ष्मी पूजा: दिवाली से जुड़ी मुख्य रस्मों में से एक है। भक्त धन और समृद्धि की देवी, माता लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश के साथ करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात माता लक्ष्मी घरों में आती हैं. उनका स्वागत करने और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए लोग अपने घरों में दीये जलाते हैं और सजावट करते हैं.

2. निंगोल चक्कोउबा: मणिपुर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पारंपरिक त्योहार है। यह भाई-बहनों के रिश्ते का जश्न मनाता है और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है. इस मौके पर, विवाहित बेटियों को उनके मायके में एक विशेष भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है. भाई अपनी बहनों का स्वागत करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं.

3. भ्रातृद्वितीया: एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो भाई-बहनों के रिश्ते को समर्पित है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने गए थे. यमुना ने उनका स्वागत किया और उनके माथे पर तिलक लगाया, साथ ही उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की. यह परंपरा बहनों द्वारा अपने भाइयों की भलाई और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने से जुड़ी है.

4. भाई दूज: दीवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है और यह भाई-बहनों के रिश्ते का प्रतीक है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना करती हैं. बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं.

5. ‘चित्रगुप्त जयंती’ भगवान चित्रगुप्त को समर्पित है. माना जाता है कि वे लोगों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब-किताब रखते हैं. उन्हें कायस्थ समुदाय का आराध्य देव भी माना जाता है. भक्त उनकी पूजा करते हैं और कलम, स्याही की दवात तथा बही-खातों के साथ प्रार्थना करते हैं, ताकि उन्हें ज्ञान, बुद्धि और सही आचरण का आशीर्वाद मिल सके.

क्या अन्य राज्यों में बैंक खुले रहेंगे?

इसका जवाब हां में हैं. जिन राज्यों और शहरों में 11 नवंबर को छुट्टी नहीं है वहां बैंक की शाखाएं खुली रहेंगी और अपना नियमित कामकाज करेंगी. दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल हैं जहां बैंक सामान्य रूप से काम करेंगे. उत्तर प्रदेश में भाई दूज के कारण बैंक शाखाएँ बंद रहेंगी.